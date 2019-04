Boeing – Sehen wir jetzt Einstiegskurse?

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

das 737-Max-Debakel hat Boeing im Wettbewerb mit Airbus angeschlagen. Die Aktie hat stark verloren. Sehen wir jetzt Einstiegskurse?













Das weltweit größte Duopol

In keinem anderen Wirtschaftsbereich gibt es einen derart engen Wettbewerb als zwischen Boeing und seinem Herausforderer Airbus. Beide Anbieter teilen sich den weltweiten Markt unter sich auf. Weit abgeschlagen folgen die Hersteller Embraer aus Brasilien, ATR Frankreich, Comac China, Tupolew Russland und Bombardier Kanada (C-Serie von Airbus übernommen).

Hier die Produktserien der beiden Hersteller in der Übersicht:













Quelle: Airbus.com





737 Max: Problemlösung läuft auf Hochtouren

Der Boeing Konzern aus Seattle, arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung der Absturzursache. 2 Maschinen gingen in Indonesien und Äthiopien verloren. Dabei starben tragischer Weise über 350 Menschen. Boeing muss den Hinterbliebenen Schadensersatz in Milliardenhöhe zahlen. Doch Boeing soll bei der Behebung der Absturzursache stetig Fortschritte machen. Die anstehende Zertifizierung eines Software-Updates stehe an. Letzte Testflüge sind bereits erfolgt. Beim Flugzeugtyp "Max", handelt es sich um eine verbesserte Version der erfolgreichen 737, mit über 14tsd Bestellungen.





NAGA BROKERS DAILY REPORT

Täglicher E-Mail Newsletter + News des Tages + 2 Handelsstrategien + Termine der Woche

Jetzt für gratis Daily Report anmelden





Boeing wird Spitzenposition an Airbus verlieren

Die Drosselung der Produktion der 737 Max Serie musste von 57 auf 42 Flugzeuge pro Monat gedrosselt werden. Ein herber Rückschlag, wurden doch bereits 5012 Stück des A320 Wettbewerbers bestellt. Die Führungsposition im Wettrennen mit Airbus müssen die Amerikaner 2019 wohl abgeben. Am 29. April steht die Hauptversammlung an. Boeings Vorstands- und Verwaltungsratschef Muilenburg steht unter Druck zu liefern. Zudem steht seine Doppelrolle aus Kontrollgründen zur Diskussion.





Boeing Fabrik in Everett Washington USA





Boeing Aktie mit starken Schwankungen

Im Vergleich zum Wettbewerber Airbus zeigte die Aktie von Boeing starke Schwankungen über das ganze letzte Jahr auf. Diese betrugen über 50 $ in einem Monat. Der letzte Rücksetzer in Folge der 737-Max Problematik und den beiden Abstürze, ließ den Kurs von 441,89 auf 360,93 $ fallen. Der langfristige Trend (blau) ist dennoch in Takt. Sollte Boeing die 737-Max Problematik schnell in den Griff bekommen, wäre das jetzige Kursniveau sehr preiswert.

10 TOP AKTIEN FÜR 2019

E-Mail Adresse eintragen und Report gratis sichern





Airbus Aktie mit der besseren Performance?

Zweifelsohne konnte sich die Aktie des europäischen Flugzeugherstellers in diesem Jahr besser entwickeln. Um ganze 46 % legte der Kurs zu. Bei Boeing waren es "nur" 21 %. Den Rückschlag in Folge der Einstellung der Produktion des A 380 Super-Jumbos haben die Europäer erstaunlich gut verdaut, der Kurs hat das September-Hoch bereits wieder einkassiert und notiert 11 Euro höher.









Boeing Aktie im NAGA Trader kaufen





Auf das Wachstum und den Schutz Deines Vermögens!









Christoph Janß, Hamburg, 25. April 2019, NAGA Brokers