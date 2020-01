Boeing: Schon wieder Probleme!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Bei Boeing sorgte erneut die 737 Max-Reihe für Probleme. Aufgrund eines weiteren Software-Problems könnten die Maschinen nun noch länger am Boden bleiben – dabei sei das Finanzpolster bei Boeing aufgrund der vielen Probleme und der Nichtzulassung bereits erheblich geschrumpft, wie die Rating-Agentur Fitch jüngst mitteilte. Diese senkte ihren langfristigen Kreditausblick für Boeing von A auf A- herab. EUWAX

