Boeing-Puts nach Verkaufssignal mit 81% Chance

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse befindet sich die Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058) derzeit im Sinkflug. Hier die Analyse:

„Rückblick: Boeing befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und war in den letzten Jahren eine der Säulen der Rally im Dow Jones. Am 28. Februar 2018 erreichte die Aktie ein Hoch bei 371,60 USD und lief danach mehrere Monate seitwärts. Am 01. Oktober 2018 gelang der Ausbruch über diese Marke und eine anschließende Rally auf das aktuelle Allzeithoch bei 394,28 USD. Nach diesem Hoch geriet die Aktie allerdings unter Druck und fiel unter das Hoch aus Februar zurück.

Ausblick: Damit ergab sich in der Boeing-Aktie ein Verkaufssignal, das in den nächsten Tagen zu weiteren Abgaben in Richtung 333,60 USD führen könnte. Dort verläuft aktuell eine alte obere Trendbegrenzung, die jetzt eine wichtige Unterstützung darstellt. Ein erneuter Anstieg über 371,60 USD erscheint aktuell wenig wahrscheinlich, würde aber Aufwärtspotenzial in Richtung 394,28 USD und sogar ca. 450 USD freisetzen.“

Wer beim aktuellen Boeing-Kurs von 359,04 USD zumindest von einem bald eintretenden Kursrutsch auf 333,60 USD ausgeht, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Short-Hebelprodukte zu optimieren.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 360 USD

Der Société Générale-Put-Optionsschein auf die Boeing-Aktie mit Basispreis bei 360 USD, Bewertungstag 21.12.18, BV 0,01, ISIN: DE000ST04HA4, wurde bei der Boeing-Kursindikation von 359,04 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,159 USD mit 1,50 – 1,51 Euro gehandelt.

Wenn die Boeing-Aktie im kommenden Monat auf 333,60 USD nachgibt, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 2,53 Euro (+68 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 378,443 USD

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die Boeing-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 378,443 USD, BV 0,01, ISIN: DE000PZ25VD7, wurde beim Referenzkurs von 359,04 USD mit 0,19 – 0,21 Euro taxiert.

Bei einem Kursrückgang der Boeing-Aktie auf 333,60 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Boeing-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – auf 0,38 Euro (+81 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Boeing-Aktien oder von Hebelprodukten auf Boeing-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek