Boeing: Konzern hat schwer zu tun

Von den Höchstständen aus Anfang des Jahres 2019 hat sich die Boeing-Aktie sichtlich entfernt, aktuell notiert das Wertpapier im Bereich seiner vorherigen Handelsspanne von vor dem Corona-Ausbruch. Noch immer belasten aber Flugverbote einige Modelle den Konzern.

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Boeing Anfang 2019 bei 446,01 US-Dollar, dem war eine steile Kursrallye von grob 140,00 US-Dollar vorausgegangen. Der Hype hielt exakt bis Anfang 2020 an, bis die Corona-Pandemie ausbrach und sämtliche Bereiche in der Avionik ins Bodenlose stürzen ließ. Zwar konnte eine anschließende Gegenbewegung im abgelaufenen Jahr erneut in den Bereich von 280,00 US-Dollar aufwärtsreichen, die hausgemachten Probleme rund um die Muster 737 MAX und 777 drückten den Kurs erneut auf 148,00 US-Dollar und somit eine wichtige Unterstützung aus Ende 2020 abwärts. Dadurch hat sich die Boeing-Aktie wieder in den üblichen Handelsbereich der letzten Jahre zurückentwickelt und könnte dadurch wieder Schnäppchenjäger auf dem Plan anrufen. Hierzu sollte der Konzern allerdings endlich seine Probleme mit den beiden Flugmustern in den Griff bekommen.

Licht und Schatten

Angesichts der anhaltenden Probleme und hohe Verluste des Konzerns sollten sich nur langfristig orientierte Investoren an Boeing herantrauen, aus technischer Sicht ergibt es durchaus die Chance einer Stabilisierung an den Oktobertiefs aus 2020 um 141,58 US-Dollar, die anschließend in eine Gegenbewegung zur Oberseite umgewandelt werden könnte. Ziele wären auf kurzfristiger Basis hierbei um 185,26 und darüber um glatt 200,00 US-Dollar zu nennen. Tendenziell sollte man sich allerdings auf längerfristige Engagements einstellen, kurzfristig ist die Volatilität äußerst groß und nur unter schwierigen Bedingungen Hand zu haben. Ein Kursrutsch unter die Oktobertiefs würde unweigerlich Verluste in den Bereich von 120,00 US-Dollar auslösen.

Boeing Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Boeing Comp. Strategie für steigende Kurse WKN: MD2EU6

Typ: Faktor akt. Kurs: 4,24 - 4,33 Euro

Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 9,05 Euro

Basiswert: Boeing Comp. Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 148,61 US-Dollar Laufzeit: endlos

Kursziel: 10,08 Euro Faktor: 4,0

Kurschance: + 130 Prozent Morgan Stanley Zertifikate

