Boeing - Eine Kursrakete die wir weiter kaufen!

Boeing: BA // ISIN: US0970231058

Kennen Sie Hohenlimburg? Nein? Das ist ein Stadtteil von Hagen mit knapp 30.000 Einwohnern, an der Schwelle zwischen Ruhrgebiet und dem Sauerland. Der Neandertaler war hier mal zuhause, aber vor allem Wilhelm Böing. Falls Sie von diesem Holzhändler, der Mitte des 19. Jahrhunderts nach Amerika auswanderte, auch noch nie etwas gehört haben: Er war der Vater von William Edward Boeing, dem Gründer der Boeing-Flugzeugwerke. Als dieser 1909 zum ersten Mal ein bemanntes Flugzeug zu Gesicht bekam, war es um ihn geschehen. Im Laufe seines Lebens gründete er mehrere Firmen, die alle mit der Luftfahrt zu tun hatten, darunter United Airlines, und natürlich die Boeing Airplane Company, der weltweit zweitgrößte Hersteller von Luft- und Raumfahrttechnik.

Neben zivilen und militärischen Flugzeugen baut man auch Hubschrauber, Raumschiffe, Satelliten, Trägerraketen und Raketen. Damit setzte Boeing im Jahr 2019 76,6 Mrd. US-Dollar um. Auch wenn die Covid-19-Pandemie momentan enorme Auswirkungen auf das sehr breit aufgestellte Unternehmen hat - Wilhelm Böing aus Hohenlimburg könnte zu Recht stolz auf die Lebensleistung seines Sohnes sein.

Wir sind selbst im August und September trotz der vielen Unkenrufe bei Boeing eingestiegen. Zu einer Zeit als überall zu hören war der Luftfahrtsektor bricht zusammen, ein Invest bei Boeing sei Schwachsinn oder gar wahnsinnig usw. Jetzt steht unsere Position aktuell mit 46% im Gewinn. (Siehe Tabelle unten) Eine Entscheidung rein auf Basis unserer technischen Analyse.

Primärszenario // 67%

Vom Sommer bis in den Oktober hinein sahen wir bei der Boeing-Aktie eine Seitwärtsbewegung mit insgesamt leichtem Sinkflug. In einem ersten Zielbereich hielt der Widerstand bei $145.07 den bärischen Kräften stand. Der anschließende Kursanstieg schaffte es auf knapp $176.00, bevor Boeing in den letzten Oktobertagen erneut den Widerstand von $145.07 ansteuerte.

Die Bullen konnten aus dem Zielbereich heraus mit brutaler Vehemenz einen impulsiven Kursanstieg hinlegen, der uns nach einer weiteren Gegenbewegung schon bald weiter nachkaufen lässt.

Langfristig erwarten wir laut unseren Berechnungen, dass mag für viele krass klingen, Kursziele im Bereich von 600$. Die Aktie von Boeing werden wir strategisch und auf Basis unserer Analyse immer wieder nachkaufen wenn berechnete Zielbereiche erreicht werden. Der nächste Bereich wird sich meiner Einschätzung nach bald ergeben und dann heißt es ab die Post in 2021.

