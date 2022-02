Boeing-Anleihe mit 7,95% Zinsen und 20% Sicherheitspuffer

Im Gegensatz zur Airbus-Aktie, die sich nach dem Kurseinbruch vor nahezu zwei Jahren wieder deutlich erholen konnte, notiert die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing (ISIN: US0970231058) noch in großer Entfernung von dem Niveau, auf dem sie vor dem Corona-Crash notiert hatte. Natürlich wirkten sich auch die Konsequenzen der Abstürze der beiden Boeing 737 Max aus den Jahren 2018 und 2019 zu einem wesentlichen Teil auf die schwache Kursentwicklung aus. Erfüllen sich allerdings die optimistischer werdenden Analystenkommentare, im Zuge derer die Boeing-Aktie nach einem Großauftrag von Qatar Airways mit einem Kursziel von 265 US-Dollar zum Kauf empfohlen wurde, dann sollte das Abwärtspotenzial der Aktie nicht mehr all zu groß sein. Bei Erstellung dieses Beitrages notierte die Aktie bei 206 US-Dollar.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass das aktuelle Kursniveau für einen Einstieg in die Boeing-Aktie geeignet sein könnte, die aber auch bei einer Seitwärtsbewegung oder leicht fallenden Notierungen der Aktie positive Rendite erzielen wollen, könnte eine Investition die aktuell zur Zeichnung angebotene Aktienanleihe BNP-Aktienanleihe Protect Last Minute auf die Boeing-Aktie interessant sein.

7,95% Zinsen, 20% Sicherheitspuffer

Der am 28.2.22 an der NYSE festgestellte Schlusskurs der Boeing-Aktie wird als Startkurs für die Aktienanleihe Protect Last Minute fixiert. Bei 80 Prozent des Startkurses wird sich die ausschließlich am Bewertungstag (28.2.23) aktivierte Barriere befinden.

Unabhängig von der Entwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit der Anleihe und wo sich der Kurs der Boeing-Aktie am Bewertungstag befinden wird, erhalten Anleger am 7.3.23 eine Zinszahlung in Höhe von 7,95 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wird der Schlusskurs der Boeing-Aktie am Bewertungstag unterhalb der Barriere gebildet, dann wird die Anleihe mittels der Lieferung einer am 28.2.22 berechneten Anzahl von Boeing-Aktie getilgt. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die BNP-Aktienanleihe Protect Last Minute auf die Boeing-Aktie, fällig am 7.3.23, ISIN: DE000PF99KU1, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Aktienanleihe Protect Last Minute spricht Anleger mit der Markteinschätzung an, dass das Abwärtspotenzial der Boeing-Aktie in den nächsten 12 Monaten nicht allzu hoch sein sollte. Im Falle eines Kursrückganges von mehr als 20 Prozent wird der Zinskupon als verlustmindernder Sicherheitspuffer fungieren.

Walter Kozubek