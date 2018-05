Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Paris (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktie: Rallyversuch gescheitert? Chartanalyse Während der breite US-Markt Schwierigkeiten hat, in Richtung seiner Jahreshochs zu laufen, präsentiert sich die Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) etwas bullischer, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.

In dieser hätten zuletzt die internen Widerstände bis hin zu 351,62 USD nach oben überwunden werden können. Dieses erste Ausbruchssignal werde aktuell durch einen Pullback von oben getestet. Gleichzeitig seien die Käufer aber auch am Widerstandsbereich von 361,45 bis 371,60 USD gescheitert. Den kurzfristigen Aufwärtstrend gefährde dies jedoch noch nicht.

Die Käufer in Boeing sollten oberhalb von ca. 345,00 USD im Vorteil sein. Im besten Fall habe die kleine Korrektur dieser Woche ihr Tief mit 351,62 USD sogar schon gesehen und man könne in den nächsten Tagen den Widerstandsbereich bis hin zu 371,60 USD unter Druck setzen. Im Anschluss daran würden Kursgewinne bis hin zu 400,00 USD und darüber hinaus locken. Sollte es im Gegenzug zu einem nachhaltigen Rückfall unter den Unterstützungsbereich von 345,00 USD kommen, sei Vorsicht geboten. Es bestehe die Gefahr, dass der aktuelle Rallyversuch gescheitert sei und die Kurse im Gegenzug wieder in Richtung der zentralen Unterstützung beginnen würden ab 319 USD zurückzufallen. (Analyse vom 25.05.2018)

Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (25.05.2018/ac/a/n)