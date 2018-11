Blutbad am Ölmarkt, Risikoaversion hält an

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Die verkürzte Handelswoche wegen Thanksgiving hat an den US-Leitbörsen zu keiner Entspannung an denbeigetragen. Im Gegenteil – zum Wochenende ging es querbeet nochmal deutlich abwärts.



Am besten verkauften sich in der Vorwoche noch Gold (GLD) und die Goldminen (GDX), die vom „Risk off“ Modus zumindest etwas Profit schlagen und relative Stärke entfalten konnten. Der Silberpreis und die Silberminen (SIL) kamen hingegen erneut unter Druck.



Besonders schwach zeigten sich die Energieaktien (XLE), nachdem der Ölpreis seine starke Verlustserie in der letzten Handelswoche fortsetzte. Die großen Minenkonzerne (TXGM) und Kupferaktien (COPX) mussten aber ebenfalls kräftige Kursverluste hinnehmen. Die rote Laterne übernahmen die extrem schwankungsfreudigen Cannabisaktien (HMMJ), die klar von der Risikoaversion der Marktteilnehmer in Mitleidenschaft gezogen wurden.





Quelle: bigcharts.com





Legende: