Der Goldpreis konnte nach achteinhalb Jahren die Marke von 1.800 US$/Unze knacken. Gründe dafür sieht Blumenroth weiterhin im Zusammenhang mit COVID-19.



10. Juli 2020. FRANKFURT (Deutsche Börse). Was lange währt, wird endlich gut: Nach achteinhalb langen Jahren konnte der Goldpreis sich die Marke von 1.800 US$/Unze mal wieder von oben anschauen. Zwischenzeitlich erklomm er auch wieder das Niveau von 1.600 €/Unze.

Die Gründe sind die altbekannten, so dass ich nicht wirklich erhellendes an Neuigkeiten berichten kann. In den USA wurden die Marken von 3 Millionen nachweislich an Covid-19-Infizierten ebenso überschritten wie die Marke von 60.000 Neuinfektionen am Tag. Melbourne am anderen Ende der Welt muss erneut in den Lockdown, in Hongkong werden die Schulen geschlossen und in Mexiko steigt die Zahl der Infizierten stark an. Covid-19 hält die Welt weiterhin in Atem.

Volatile Aktienbörsen

Dies alles sorgt natürlich für Unsicherheit an den Märkten. Besonders die Aktieninvestoren zeigen ihre Verunsicherung durch ein andauerndes Auf und Ab an den Börsen. Lediglich die Technologiewerte in den USA (NASDAQ-Index nahezu täglich auf neuen Allzeithochs) und die Leitbörsen in Shanghai (bis auf den heutigen Tag) bewegten sich unbeeindruckt aufwärts. Mit den Niedrigzinsen rund um den Globus, den latenten Inflationserwartungen für die Zukunft und der Unsicherheit an den Aktienmärkten bleibt das Umfeld für Gold weiterhin konstruktiv.

"Mit den Niedrigzinsen rund um den Globus, den latenten Inflationserwartungen für die Zukunft und der Unsicherheit an den Aktienmärkten bleibt das Umfeld für Gold weiterhin konstruktiv."

Gold in US-Dollar: Wochenhoch am Donnerstag

Gold wird im direkten Wochenvergleich gegen US-Dollar circa 1,2 Prozent teurer umgesetzt und konnte seine Wochengewinne somit knapp zur Hälfte verteidigen. Freitag vergangener Woche zeigte die Anzeigetafel noch 1.775 $/Unze an. Vom Wochentief bei 1.770 $/Unze Montagnacht sprang der Goldpreis am Mittwochnachmittag und Donnerstag aufwärts. Dabei nahm er am Donnerstagmittag die Marke von 1.800 $/Unze mit Bravour und wurde von Anschlusskäufen bis auf 1.818 $/Unze hochgekauft. Nach einem erneuten Höhenflug gestern Mittag nahmen dann wohl einige Investoren zufrieden ihre Gewinne mit. Gold rutschte wieder leicht unter die Marke von 1.800 $/Unze und handelt beim Schreiben dieser Zeilen bei 1.797 $/Unze.

Xetra-Gold mit Wochengewinn trotz stärkerem Euro

Der Euro handelt geringfügig teurer als vergangenen Freitag und kann somit seine Handelspanne von 1,1150 bis 1,1350 €/US$ bis auf einen kurzen Ausflug über die obere Marke gestern früh weiterhin nicht verlassen. Xetra-Gold gewann somit im Wochenverlauf während der üblichen Handelszeiten auch hinzu, nämlich von 50,80 €/Gramm am vergangenen Freitagmorgen bis auf 51,60 €/Gramm am Mittwochnachmittag bzw. 51,30 €/Gramm heute Morgen. Im Wochenhoch handelte Gold bei 1.603,75 €/Unze am Mittwoch.

Vermutlich werden sich die Märkte im Hinblick auf die Eindämmung der Corona-Pandemie weiter zwischen Hoffen und Bangen bewegen.

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich ein erholsames, sonniges Wochenende.

10. Juli 2020, © Deutsche Börse AG

