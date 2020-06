Goldpreis in US-Dollar auf dem höchsten Stand seit Oktober 2012, bringt Blumenroth die Woche am Goldmarkt auf den Punkt. Für die nächsten Tage rechnet er wegen Umschichtungen zum Halbjahresende mit erhöhter Volatilität.



26. Juni 2020. FRANKFURT (Deutsche Börse). Nachdem es sich in den vergangenen Wochen schon zart angedeutet hatte, wurde er im Verlauf dieser Woche Realität: der Sprung der Goldpreise in US-Dollar auf ein neues zyklisches Hoch.

Grund hierfür waren hauptsächlich die wiederaufkeimenden Befürchtungen, dass uns Covid-19 wohl noch längere Zeit begleiten wird. Zumal in den USA die Zahl der täglichen Neuinfektionen nun auf den höchsten Stand seit zwei Monaten gestiegen ist. In vielen Ländern Mittel- und Südamerikas ist das Virus leider auch noch stark auf dem Vormarsch. Und nachdem die Investoren noch risikofreudig in die Woche gestartet waren, wurde dann am Mittwoch die Reißleine gezogen. Es kam zu recht deutlichen Verlusten an den europäischen und US-amerikanischen Aktienmärkten.

"Und nachdem die Investoren noch risikofreudig in die Woche gestartet waren, wurde dann am Mittwoch die Reißleine gezogen."

Da aber auch der US-Dollar als sicherer Währungshafen nachgefragt wurde, und weil der Risikoappetit an den Märkten seit gestern wieder etwas zunimmt, konnte der Goldpreis seine Wochenhochs nicht verteidigen.

Gold in US-Dollar und Euro verzeichnet Plus von 2 Prozent

Gold wird im direkten Wochenvergleich gegen US-Dollar dennoch zirka 2 Prozent teurer umgesetzt. Freitag vergangener Woche wurde es noch bei 1.731 $/Unze gehandelt. Seitdem ging es bis Mittwochmittag gegen 12 Uhr mehr oder weniger Schritt für Schritt aufwärts, bis besagtes (Fast-) Acht-Jahreshoch bei 1.779,50 $/Unze erklommen war. Aus den oben genannten Gründen ging es seitdem noch einmal retour bis auf 1.756 $/Unze. Seitdem handelt Gold meist in Sichtweite der 1.760 $/Unze; aktuell bei 1.765 $/Unze.

Der Euro handelt ungefähr auf dem Niveau vom vergangenen Freitag. Der Preis von Xetra-Gold gewann somit im Wochenverlauf während der üblichen Handelszeiten auch zirka 2 Prozent. Es kletterte von 49,65 €/Gramm am vergangenen Freitagmorgen bis auf 50,70 €/Gramm am Mittwochnachmittag bzw. 50,60 €/Gramm heute Morgen.

Die Märkte werden sich auf absehbare Zeit weiter auf das Thema „Covid-19“ fokussieren. In den kommenden Tagen könnte es zu Halbjahresenddispositionen kommen, die oft valide kurzfristige Prognosen durch erhöhte Volatilität eher erschweren.

"Die Märkte werden sich auf absehbare Zeit weiter auf das Thema „Covid-19“ fokussieren."

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich ein schönes, sonniges Wochenende, und vielleicht auch schon einen guten Start in die Ferien.

26. Juni 2020, © Deutsche Börse AG

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.