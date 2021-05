Blumenroth bewertet die Woche am Goldmarkt unter Spannung der unterschiedlichen Haltung der Notenbank in der Zinsfrage und einem schwachen US-Dollar.



28. Mai 2021. FRANKFURT (Deutsche Börse). Es mag sich etwas langweilig anhören, aber die beiden Fragen, welche sich die Marktteilnehmer weiterhin primär stellen sind weiterhin: Sind die momentan ungewöhnlich hohen Inflationsraten vorübergehend oder bleiben sie längere Zeit über den Zielmarken der Notenbanken? Und was unternehmen die Notenbanken?

Auf der einen Seite häufen sich Äußerungen verschiedener Währungshüter rund um den Globus, die eine mögliche Zinswende in absehbaren Zeiträumen ins Spiel bringen. In dieser Woche waren solche Töne u.a. aus Ungarn, Neuseeland und Südkorea zu vernehmen. Auf der anderen Seite werden die Mitglieder der geldpolitischen Ausschüsse der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank nicht müde, mit der Ausdauer einer tibetanischen Gebetsmühle wieder und wieder darauf hinzuweisen, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis in den USA oder der Eurozone wieder an der Zinsschraube gedreht werden wird.

Schwacher US-Dollar schürt den Goldpreis

Relativ hohe Inflationsraten bzw. -erwartungen und eine vermeintlich an der Seitenlinie als stiller Beobachter stehende Fed ist eine Gemengelage, die den US-Dollar bis zur Wochenmitte unter Druck setzte. Er fiel sowohl gegen den Euro als auch in Form eines Index, der die Wertentwicklung des US-Dollars gegen die neun anderen Währungen der G10-Länder beinhaltet, auf das tiefste Niveau seit dem 6. Januar. Spiegelbildlich hierzu kletterte der Goldpreis in US-Dollar auf das höchste Niveau seit – richtig kombiniert! – dem 6. Januar.

Mit dem nahenden Monatsende standen Monatsenddispositionen und -umschichtungen an den Währungsmärkten auf der Agenda, weshalb sich der US-Dollar in der zweiten Wochenhälfte etwas erholen konnte. Sowohl in New York als auch in London dürfen die Händler feiertagsbedingt am Montag zuhause bleiben, sodass der Handelsmonat dort bereits heute endet.

Wochenhoch für Gold in US-Dollar und Euro am Mittwoch

Im Verlauf dieser Woche kletterte der Goldpreis von 1.875 US-Dollar pro Unze am vergangenen Freitagmorgen bis auf 1.912,75 am Mittwochnachmittag, also wie erwähnt das höchste Niveau seit dem 6. Januar 2021. Mit dem etwas festeren Kurs des US-Dollars und leicht ansteigenden Renditen setzte Gold dann bis auf 1.888 zurück und notiert heute Morgen bei 1.891.

Der Xetra-Gold-Preis gewann ebenfalls hinzu. Während der üblichen Handelszeiten stieg er zunächst von 49,30 Euro je Gramm am vergangenen Freitag bis auf ein Wochenhoch bei 50,30 am Mittwochnachmittag, verbilligte sich dann gestern bis auf 49,80 und sollte zur Handelseröffnung heute ungefähr bei 49,95 gehandelt werden.

In dem am Dienstag beginnenden neuen Monat Juni dürften zunächst die US-Arbeitsmarktdaten am kommenden Freitag und in den beiden Folgewochen dann die Sitzungen einiger Notenbanken im Mittelpunkt des Interesses stehen.

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich ein schönes, endlich sonniges Wochenende.

28. Mai 2021, © Deutsche Börse



Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, nicht die der Redaktion von boerse-frankfurt.de. Sein Inhalt ist die alleinige Verantwortung des Autors.

Disclaimer

Inhalte des Onlineangebots

Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.



Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.





Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.



Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers.

Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.



Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.



Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Rechtswirksamkeit des Disclaimers

Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Einbindung von weiteren Inhalten Dritter

Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.