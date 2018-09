Bluestone verbessert ordentlich die Ausbringungsraten und White Gold erwirbt interessante Nachbarareale

Das in Guatemala aktive kanadische Explortionsunternehmen Bluestone Resources (ISIN: CA09626M3049 / TSX-V: BSR) mit Sitz in Vancouver betreibt nicht nur ein hochgradiges Goldprojekt, das sich auf dem Weg zur Produktion befindet, sondern auch ein weit entwickeltes Geothermalprojekt für saubere Energiegewinnung. Wie die Gesellschaft jüngst mitteilte, haben sich die bisher von Base Metallurgical Laboratories Ltd. durchgeführten metallurgischen Optimierungsarbeiten für das unternehmenseigene ‚Cerro Blanco’-Goldprojekt gelohnt, so dass signifikante Senkungen auf der Kostenseite zu erwarten sind.

In den neuesten metallurgischen Testergebnissen von seinem klassischen epithermalen Gold-Silber-Vorkommen mit geringer Sulfidierung, wurden u.a. die Optimierung der Mahlgutrückgewinnung, die Schwerkraft, die Auslaugung, die Erzeugung von Rückständen und die Zyanidzerstörung neuen Prüfungen unterzogen ebenso sowie eine Voroxidation, verbesserte Auslaugungskinetik, Mahlgröße und die Zugabe von Bleinitrat.

Nach einigen Versuchen konnte dann eine Rückgewinnungsrate von bisher 96,6 % erreicht werden, während die in der letztjährigen ‚PEA’ mit 91 % angegeben worden war. Auch die Verweilzeit konnte von zuvor 96 Stunden auf 48 Stunden halbiert werden, wobei der Reagenzienverbrauch ebenfalls gesenkt wurde. Mit der sogenannten ‚CIP’-Gewinnung (Kohlenstoff in Zellstoff) konnten in einer sechsstündigen Durchführbarkeitsstudie deutlich bessere wirtschaftliche Kennzahlen für die Gold- und Silbergewinnung ermittelt werden als durch das noch in der ‚PEA’ angeführte ‚Merrill Crowe’-Verfahren. Diese deutlichen Verbesserungen sollten sich sowohl auf der Kapital- als auch auf der Betriebskostenseite der baldigen Machbarkeitsstudie deutlich positiv auswirken.

Dementsprechend hoch motiviert zeigte sich Darren Klinck, Präsident und CEO von Bluestone - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298564 -, der sagte: „Wir setzen unsere Arbeit fort, das Projekt mit Hilfe von weiteren Studien über alle Aspekte der Machbarkeitsstudie hinweg zu verbessern.“ Diese neuen Ergebnisse hätten nicht nur die Ausbringungsrate deutlich erhöht sondern auch das Fließbild und den Reagenzienverbrauch deutlich verbessert. Man sei aber der Meinung, dass man durch weitere Optimierungsmaßnahmen noch vorteilhaftere Ergebnisse erzielen könne weshalb man noch weitere Versuche fahren werde.







White Gold erwirbt sehr aussichtsreiche Nachbarareale















Beim kanadischen Goldexplorer White Gold Resources, (ISIN: CA9638101068 / TSX.V: WGO) der im kanadischen Yukon im ‚White Gold District’ ein gewaltiges Projektportfolio betreibt, geht es nun schlag auf schlag. Neben dem Vorzeigeprojekt ‚White Gold’ befinden sich noch viele weitere, nicht zusammenhängende Einzelprojekte in der Region südlich der Stadt Dawson City. ‚JP Ross’ und ‚White Stuart’ sind davon zwei vielversprechende Projekte, von denen ‚JP Ross’ jüngst exzellente Resultate von bis zu 56,25 g/t Gold (Au) bereits in der ersten Bohrphase gefunden hat.

Aufgrund der Brisanz der Geologie hat das Management erneut zugeschlagen! Wie das Unternehmen mitteilte hat man weitere Ergänzungsflächen zu den Projekten ‚JP Ross’ und ‚White Stuart’ erworben. Von Independence Gold Corp. (TSX.V: IGO) konnten die Rechte an 2 Landpaketen über 920 Claims zu 100 % übernommen werden, die weitere rund 18.000 ha umfassen.

Abb1: neue Projektareale, Quelle: White Gold

299 Claims davon ergänzen das ‚JP Ross’ und angrenzende ‚Hen’-Projekt (blau umrandet) an der westlichen und südlichen Grenze des ‚JP Ross’-Projektes, während die restlichen Claims, in den ‚Henderson Properties’ (rot umrandet) westlich des nördlichen Bereiches von ‚JP Ross’ liegen und die beiden ‚Hen’- und ‚JP Ross’-Projekte miteinander verbinden. Die Namen der Teilprojektflächen ‚Henderson’, ‚Flow/Work Creek’ und ‚Birdman’ wird man künftig bei der Exploration durch White Gold weiterführen. Speziell vom südlich an das ‚JP Ross’ angrenzende neue Gebiet hat das Management eine hohe Erwartungshaltung, da es die geologische Fortführung der Mineralisierung auf ‚Vertigo’ sein könnte, welche zuletzt ebenfalls hervorragende Bohrergebnisse lieferte.

Mit den erworbenen Flächen hat White Gold seine Gesamtprojektfläche in dieser Region auf mittlerweile über 400.000 ha ausgedehnt.

Im Rahmen der Projektübernahmen erhält Independence Gold Corp. von White Gold Corp. - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298556 - einen Barbetrag in Höhe von 35.000,- USD, zzg. 160.000 White Gold-Aktien. Zudem wird Independence Gold eine Nettoschmelzabgabe (‚NSR’) in Höhe von 1 % auf allen von diesen Projekten produzierten Metallen zuerkannt. Für das Projektareal ‚Henderson Properties’ kann White Gold jedoch die 1 %ige ‚NSR’ durch eine Bezahlung von 2 Mio. USD jederzeit ablösen. Für das Projektareal, das südlich an ‚JP Ross’ angrenzt und den Projektteil ‚Flow/Work Creek’ beinhaltet, wurde ein Betrag von 1 Mio. USD für die jederzeit mögliche Rücknahme der ‚NSR’ vereinbart. Die ausgegebenen Aktien unterliegen zudem einer viermonatigen Haltefrist, beginnend ab offiziellem Abschluss der Transaktion.

Das Management geht davon aus, dass die Gesamtabwicklung innerhalb einer Woche erledigt sein wird, jedoch noch abhängig ist von der behördlichen Genehmigung und im Speziellen die Freigabe der Börsenaufsicht abzuwarten ist.

„Die Akquisition dieser Landmasse und Claims sind ein substanzieller Zuwachs für unsere Projekte und darüber hinaus ideal gelegene Ergänzungen. Sie vergrößern in wesentlichen Umfang unsere dominante Position in dieser Region. Wir erwarten weiter gute Resultate von unseren fortgeführten Explorationen auf ‚JP Ross’ und werden über diese und von den anderen Zielgebieten laufend berichten“, sagte David D’Onofrio, Vorstand von White Gold.







