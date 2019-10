Bluestone und Aurania überraschen positiv!

Für den kanadischen Edelmetallexplorer Bluestone Resources Inc. (ISIN: CA09626M3049 / TSX-V: BSR) entwickelt sich sein ‚Cerro Blanco‘-Projekt zu einer wahren Schatzkiste. Erst im Januar dieses Jahres konnte das Unternehmen mit 357.000 Unzen Gold (Au) eine zwar noch kleine, aber dafür mit 8,1 g/t Gold sehr hochgradige Ressource in der ‚vermuteten‘ (‚inferred‘) Kategorie veröffentlichen.

Darauf aufbauend läuft derzeit noch ein Folgebohrprogramm, mit dem Ziel, wesentliche Teile der Ressource in die höherwertige Kategorie ‚gemessen und angezeigt‘ (‚measured and indicated‘) hochzustufen. Dieses Mal werden allerdings auch die Randbereiche der derzeitigen Ausdehnung auf mögliche Erweiterungen überprüft. Die Arbeiten sind bisher so erfolgreich, dass sogar die hohe Erwartungshaltung des Managements nicht enttäuscht wurde!



Die ersten fünf veröffentlichten Bohrungen in den Zwischenräumen der Ressource bestätigten mit Gehalten von 28,6 g/t Au und 186,0 g/t Silber (Ag) über 1,0 m, 8,2 g/t Au und 10,8 g/t Ag über 5,2 m 13,7 g/t Au und 10,8 g/t Ag über 6,1 m sowie ebenfalls über 6,1 m mit 11,9 g/t Au und 18,0 g/t Ag und 11,1 m mit 8,5 g/t Au und 7,1 g/t Ag eindrucksvoll die bisherigen Werte, und sprechen zugleich eine eindeutige Sprache.



Dabei wurden zwei Bohrlöcher als horizontale Untergrundbohrungen niedergebracht, die den vielfachen Venenstrukturen im Untergrund folgten. Die restlichen drei Bohrungen erfolgten vertikal von der Oberfläche aus. Die Bohrungen, die an der Oberfläche angesetzt wurden hatten zum Ziel, die obere Depotschicht der ‚North Zone‘ zu verifizieren, wobei im Bohrloch 413-416 die oben erwähnten 8,5 g/t Gold über 11,1 m durchteuft wurden.



Auch für Darren Klinck, Vorstand und Präsident des Unternehmens - https://www.youtube.com/watch?v=FjsHNthG_vs&t=1s -, sind diese hervorragenden Ergebnisse ein Grund zur Freude. „Unser Fokus lag im vergangenen halben Jahr auf der ‚North Zone‘, über die eventuell schon in den nächsten Wochen eine überarbeitete Ressource vorgelegt werden kann.“ Diese wertsteigernden Ergebnisse würden das Team extrem bei der Exploration der ‚South Zone‘ motivieren, von der man ebenfalls signifikante Ergebnisse erwarte.





Aurania Resources - Datenauswertungen bringen Überraschungen







Auch wenn der kanadische Explorer Aurania Resources Ltd. (ISIN: BMG069741020 / TSX-V: ARU) mit großem Erfolg sein riesiges Gold-Silber-Kupfer-Projekt ‚Lost Cities Cutucu‘ in Ecuador exploriert, so ist es trotz aller geologischen Expertisen im Team schwierig, die vulkanischen Erzströme und erzhaltigen Depots entlang einer 22 km langen Mineralisierungszone exakt zu definieren und so die potentiellen Zielareale abzugrenzen. Dafür hat man sich mit der US-amerikanischen Metron Inc. aus Reston, Virginia, einem Spezialunternehmen für geologische Datenverarbeitung, zusammengeschlossen, um alle bislang erhobenen Daten aus Bohrungen, Feldarbeiten, Proben, geochemische Analysen, sowie historische Daten auswerten zu lassen. Zur Anwendung kommt dabei die ‚Bayesian Daten Analyse‘, eine computergesteuerte, innovative Methode, um Datensätze zu einem statistischen Lageplan zu formen. Dazu wurde die gesamte Projektfläche in ein 500 m x 500 m Raster gegliedert und die vorhandenen Daten eingepflegt. Im Vordergrund steht dabei das Auffinden von Gold- und Kupferlagerstätten.





Nun hat sich das Team von Metron mit Aurania Resources - https://www.youtube.com/watch?v=QAYv2kyzfkY&t=11s - in Toronto, Kanada, getroffen um die ersten Auswertungsergebnisse zu präsentieren. Für Dr. Keith Barron, Vorstand von Aurania Resources, kam dabei Überraschendes zum Vorschein. Die Darstellungen von Metron lassen das Unternehmen, so seine Meinung, über zu bevorzugende Explorationsziele nachdenken, die bisher gar nicht angedacht waren, oder sich in der Prioritätenliste erst weit hinten wiederfinden.



Dr. Larry Stone, Projektleiter bei Metron, fügt seinerseits hinzu, dass Aurania hervorragende Feldarbeit geleistet und hochwertige Daten über eine große Anzahl aus nicht miteinander verbundenen Quellen gesammelt hat. Diese wird man nun gemeinsam mit den historischen Daten in einen Plan integrieren, damit daraus die bestmöglichen Areale für Gold- und Kupferdepots erkennbar werden. Das geht jedoch nur, wenn die bestmögliche Art erarbeitet wird, wie diese Informationen eingepflegt werden sollen. Dafür wurde zusätzlich ein externer Konsulent beauftragt, um herauszufinden, wie die geophysischen Daten der epithermalen Gold- und Kupferziele von Aurania Resources optimal in die Matrix von Metron eingebaut werden können. Kein einfacher aber lohnender Weg für Aurania.



In einem weiteren Plan wurden die Daten aus den Ergebnissen der geochemischen Analysen von Proben aus den Sedimentflüssen von rund 50 % der Projektfläche verarbeitet. Dabei wurden die ‚Pfadfinderelemente‘, die man bei Proben auf den möglichen Depotarealen eingesammelt hat, gruppiert und möglichen Depots zugeordnet. Auch hier wieder im Raster von 500 m x 500 m. Als Hauptziele haben sich dabei folgende Formationen ergeben, die der Priorität nach gereiht sind: Epithermale Goldlagerstätten, Kupfer-Silber-Depots in Sedimentbereichen, porphyrische Kupfer-Gold-Vorkommen und schlussendlich Silber-Zink-Bleivorkommen.



Als nächsten Schritt plant man nun die Informationen über die geologischen Faltungen in die Pläne einzubauen. Dies deshalb, da sie der Schlüssel zu Lage, Form und Flussrichtung der metallhaltigen Flüsse aus der Tiefe von möglichen Erzdepots sind. Diese sogenannte ‚LIDAR‘-Untersuchung (‚Light Distance And Ranging‘) soll in detaillierter Form die geologischen Faltungen darstellen und so dem Unternehmen präzisere Zielareale bieten. Vorerst einmal angedacht für die priorisierten epithermalen Gold- und Silbervorkommen.



Diese hochkomplexen Verfahren werden dem Management in Zukunft sicher dienlich sein, zielorientierter und kostensparend die riesige Landmasse von ‚Lost Cities-Cutucu‘ entwickeln zu können.



Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.





Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.