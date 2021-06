Blue Lagoon will Explorationspotenzial auf Dome Mountain bestätigen

Erst vor Kurzem hat Blue Lagoon (CSE BLLG / WKN A2PNJ8) gemeldet, dass in Kürze erstes Erz vom Dome Mountain-Goldprojekt zur Verarbeitung ausgeliefert wird. (Wir berichteten.) Gleichzeitig setzt die Goldgesellschaft die Exploration der Liegenschaft fort, die noch erhebliches Potenzial für Entdeckungen bietet. Nachdem man sich zunächst auf die Erweiterung bestehender Ressourcen konzentrierte, soll ein neues Bohrprogramm jetzt auf ein zusätzliches, vielversprechendes Zielgebiet abzielen.



Und wie jetzt gemeldet wurde, ist das Team für die zweite Bohrphase 2021 bereits mobilisiert, die mindestens 12.500 Meter an Diamantkernbohrungen umfassen soll. Blue Lagoon wird sich dabei zunächst auf geophysikalische Ziele, Gold im Boden und hochgradige Erzaderzonen im Zielgebiet Freegold konzentrieren. Freegold ist laut dem Unternehmen besonders interessant, da dort nicht nur historisch beprobte, hochgradige Quarz-Karbonat-Adern und unterirdische Abbaustätten zu finden sind, sondern auch die Ergebnisse der luftgestützten geophysikalischen Erkundung, die Blue Lagoon letztes Jahr durchführte, eindeutig aufzeigten, dass die Freegold-Venen innerhalb einer kupferporphyrartigen Magnetikanomalie liegen. Die Bohrungen werden nicht nur auf die Adern abzielen, sondern auch die schwache Magnetikzone in der Tiefe testen.



Wie Blue Lagoons leitender Geologe Bill Cronk erklärt, stellen das Boulder-Adersystem und dessen Ressource die Grundlage dar, um auf der Dome Mountain-Liegenschaft weitere Ziele zu suchen und zu definieren. Cronk geht davon aus, dass diese den Wert von Blue Lagoon in Zukunft erheblich erhöhen werden. Freegold, so Cronk weiter, sei als Bohrziel sehr spannend, da historisch beprobte hochgradige Goldadern, die über einem geophysikalischen Ziel vom Kupferporphyrtyp lägen und mit verschiedenen anomalen Indikatorelementen im Boden verbunden seien, eine Reihe überzeugender Ziele darstellen würden.



Im Laufe des Sommers, so der Geologe weiter, werde man sich darüber hinaus weiteren Gebieten widmen, die bei der Erkundung vor Ort als vorrangig eingestuft wurden. Darüber hinaus werde Blue Lagoon auch einige bereits definierte, hochgradige Goldvorkommen auf Dome Mountain testen.



Beginnen wird die zweite Bohrphase mit einem Bohrloch vom südöstlichen Rand der Freegold-Intrusion aus. Damit will Blue Lagoon nicht nur Rand der Intrusion mit damit zusammenfallenden Bodenanomalien testen, sondern auch den MAG-schwachen Kern der Intrusion in der Tiefe prüfen. Von diesem Bohrstandort aus werden zwei Löcher gebohrt: eines in einem Winkel von -45 Grad und ein weiteres in einem Winkel von -65 Grad. Abhängig von den Ergebnissen folgen weitere Bohrungen in der Nähe dieses Standorts.



Fazit: Blue Lagoon geht nun richtig voran! Während einerseits das bereits vorhandene Untertageerz in Kürze zur Verarbeitung geschickt wird, rückt auch die Wiederaufnahme des kontinuierlichen Abbaus auf Dome Mountain immer näher. Parallel dazu will das Unternehmen mit seinen Bohrungen das noch erhebliche Explorationspotenzial der Liegenschaft aufzeigen. Wenn das gelingt, Blue Lagoon weiterhin hochgradige Bohrergebnisse abliefert, könnte dieser Sommer für die Goldgesellschaft sehr positiv werden. Dennoch bleibt die Blue Lagoon-Aktie eine riskante Spekulation, dass sollte allen Interessierten immer bewusst sein.



