Blue Lagoon Resources: 2021 wird ein Jahr der Meilensteine

Für den Goldexplorer und angehenden Goldproduzent Blue Lagoon Resources (CSE BLLG / WKN A2PNJ8) könnte 2021 ein transformatives Jahr werden. Nicht nur, dass nun ein umfassendes Bohrprogramm angelaufen ist, dass das Blue Sky-Potenzial der Dome Mountain-Liegenschaft aufzeigen soll, man rechnet auch damit, dass Mitte des Jahres die Genehmigung für den Beginn des Bergbaus eingereicht werden kann!



Zunächst einmal aber hat Blue Lagoon Mannschaft und Bohrgerät auf das Dome Mountain-Projekt in British Columbia geschickt, damit in Kürze das neue Bohrprogramm beginnen kann, das insgesamt rund 20.000 Meter and Kernbohrungen umfassen soll. In der ersten Phase der Explorations- und Entwicklungskampagne konzentriert sich das Unternehmen darauf, das Potenzial auf weitere Goldvererzung in der Tiefe und potenzielle Ausdehnungen der Vererzung nach Osten des Erzgang Boulders nachzuweisen. Dabei legt man die positiven Ergebnisse des erst vor Kurzem abgeschlossenen Bohrprogramms 2020 zu Grunde, die dieses Potenzial andeuteten. Blue Lagoon sieht hier die Möglichkeit, die bestehenden Ressourcen „kurzfristig“ durch die Entdeckung weiterer, hochgradiger Gold- und Silbervererzung auszuweiten.



Abgesehen vom Potenzial des Boulder-Ergzangs freut sich Bill Cronk, Chefgeologe von Blue Lagoon Resources, aber vor allem, dass man 2021 auch die fünfzehn hochgradigen und bohrfertigen Ziele auf Dome Mountain, Golderzgänge und frühere Erschließungsziele, in Angriff nehmen kann. Das Unternehmen hatte diese mit luftgestützten geophysikalischen Untersuchungen sowie Bodenbeprobungen und Prospektionsarbeiten im vergangenen Jahr identifiziert. Das, so Cronk, seien „weitere Möglichkeiten zur Ressourcenerweiterung“.



Blue Lagoon hatte 2020 auf Dome Mountain luftgestützte geophysikalische Arbeiten durchgeführt, die detailliert zahlreiche Ziele zur weiteren Erschließung sowie eine eindeutige Magnetik-Signatur, die mit einem zusätzlichen Potenzial in Streichrichtung östlich des Erzgangs Boulder in Zusammenhang steht, beschrieben. (Wir berichteten.)



CEO Rana Vig erklärte, dass sein Unternehmen zuletzt in kurzer Zeit eine Reihe bedeutender Meilensteine erreicht habe, betrachtet aber als die wichtigsten Ergebnisse, dass Blue Lagoon mit der ersten liegenschaftsweiten luftgestützten geophysikalischen Untersuchung auf Dome Mountain gleich fünf neue perspektivische Ziele entdeckte, sodass man sofort noch einmal 7.646 Hektar Claims absteckte. Damit wurde die Größe der Liegenschaft auf rund 19.000 Hektar fast verdoppelt!





Wie Blue Lagoons CEO weiter ausführte, rechnet man mit den ersten Ergebnissen aus den heute begonnenen Bohrungen Anfang März. Bis in den Herbst 2021 sollen dann immer wieder Bohrergebnisse vorgelegt werden. Blue Lagoon ist für diese Aufgaben gut finanziert, hat laut Herrn Vig noch fast 6 Mio. Dollar in der Kasse und ist schuldenfrei. Darüber hinaus, so der Unternehmenslenker, stünden noch Warrants und Optionen im Wert von ca. 5 Mio. Dollar aus, die „im Geld" seien und bei Bedarf in diesem Jahr mehr Kapital bereitstellen könnten.Blue Lagoon könnte wie eingangs gesagt unserer Ansicht nach 2021 endgültig den Schalter umlegen, da die für das laufende Jahr geplanten Arbeiten unter anderem das bisher größte Bohrprogramm in der Projektgeschichte umfassen und so – im Erfolgsfall natürlich – für anhaltende positive Nachrichten sorgen könnten. Zum einen in Bezug auf die Steigerung der bekannten Ressourcen des Boulder-Erzgangs zum anderen von neuen, bohrfertigen Zielen, die das Potenzial für neue Entdeckungen bieten.Hinzu kommt ein aggressives, die ganze Liegenschaft abdeckendes Bodenbeprobungsprogramm, das die Entnahme von mindestens 4.000 Proben einschließen soll und ebenfalls für spannenden Newsflow sorgen sollte. Die Bohrergebnisse aus dem vergangenen Jahr sowie die Daten der jetzt folgenden Bohrungen (Phase 1) sollen zudem in eine neue Ressourcenschätzung einfließen, die glauben wir, ebenfalls für Schwung sorgen könnte.Gleichzeitig arbeitet Blue Lagoon mit Hochdruck daran, den Bergbau auf dem Dome Mountain-Projekt aufnehmen zu können! Der Zeitplan sieht vor, dass man bis Mitte des Jahres die noch ausstehenden Arbeiten erledigt hat und dann die Genehmigung beantragen kann:- Fertigstellung der Wasseraufbereitungsanlage (Februar 2021).- Untertägige Installation eines sekundären Notausgangs und eines Belüftungsschachtes (Februar 2021).- Entfernung und Aufbereitung des vor Ort befindlichen hochgradigen gebrochenen Erzes (März 2021).- Fertigstellung der Rekultivierungs- und Schließungspläne für die Mine (April 2021).- Einreichung aller Ergänzungsdokumente beim Ministerium zur Genehmigung für den Beginn des Bergbaus (Juni 2021).Wenn alle Genehmigungsanforderungen erfüllt sind, wird Blue Lagoon dann eine Produktionsentscheidung treffen. Wir weisen allerdings darauf hin, dass eine Entscheidung für den Bergbaubeginn vor Erstellung einer Machbarkeitsstudie mit Mineralreserven erfolgen würde, was mit einer erhöhten Unsicherheit und einem erhöhten Ausfallrisiko verbunden wäre…Blue Lagoon Resources steht vor einem extrem spannenden und unserer Ansicht nach sehr aussichtsreichen Jahr. Ein 20.000 Meter umfassendes Bohrprogramm, dessen erste Phase jetzt angelaufen ist und zahlreiche weitere Explorationsaktivitäten lassen auf einen starken, positiven Newsflow hoffen. Hinzu kommt, dass ebenfalls noch dieses Jahr die Genehmigung für den Bergbau auf Dome Mountain erfolgen könnte, was potenziell ein Auslöser für eine Neubewertung der Aktie ist. Wir werden Blue Lagoon jedenfalls sehr genau im Auge behalten und berichten, ob die Aktivitäten des Unternehmens von Erfolg gekrönt sind! Nichtsdestotrotz handelt es sich um eine riskante Spekulation. Dessen sollten sich Anleger immer bewusst sein.

