Blue Cap-Aktie: Potenzial mit Verzögerung entdeckt - Aktienanalyse

Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Blue Cap-Aktie (ISIN: DE000A0JM2M1, WKN: A0JM2M, Ticker-Symbol: B7E) unter die Lupe.

Die anstehende Übernahme von Knauer Uniplast habe Blue Cap schon am 23. April vermeldet. Die Börse habe darauf zunächst zögerlich reagiert: Erst zwei Tage später habe der Kurs langsam Fahrt aufgenommen und dann vom Abschluss der Akquisition am 14. Mai noch Mal einen Schub erhalten. Das dürfte damit zusammenhängen, dass Blue Cap einen größeren Forderungsverzicht der Altbanken und eine Kapitalspritze zur vollständigen Wiederherstellung der Bonität vermeldet habe. Zudem solle das Unternehmen mit seinem Kernprodukt (Kunststoffverpackungen für die Molkereiindustrie) in weitere Branchen expandieren. Ebenfalls positiv aufgenommen worden sei der erstmals veröffentlichte NAV von 102 Mio. Euro per Ende Dezember - noch ohne Knauer! - und die finalen Geschäftszahlen für 2017.

Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" erhöhen das Kursziel für die Blue Cap-Aktie auf 30,00 Euro. (Ausgabe 19 vom 19.05.2018)

Börsenplätze Blue Cap-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs Blue Cap-Aktie

24,90 EUR -1,58% (22.05.2017, 08:36)

XETRA-Aktienkurs Blue Cap-Aktie:

24,00 EUR (18.05.2018)

ISIN Blue Cap-Aktie:

DE000A0JM2M1

WKN Blue Cap-Aktie:

A0JM2M

Ticker-Symbol Blue Cap-Aktie:

B7E

Kurzprofil Blue Cap AG:

Blue Cap (ISIN: DE000A0JM2M1, WKN: A0JM2M, Ticker-Symbol: B7E) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Seit 2006 investiert Blue Cap erfolgreich in mittelständische Nischenunternehmen. Die Investitionsidee besteht zumeist darin, gründer- oder technologiegeführte Unternehmen weiter zu entwickeln und dabei die Unternehmensidentität zu bewahren.

Die Strategie ist auf den Aufbau einer mittelständischen Unternehmensholding ausgerichtet. Im Gegensatz zu vielen fondsgestützten Beteiligungsgesellschaften ist Blue Cap nicht Exit getrieben. Die langfristige Wertentwicklung der Beteiligungsunternehmen steht im Vordergrund.