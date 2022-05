Blockchain: Wegbereiter der Freiheit denn Achillesferse

24. Februar 2022: Russland greift die Ukraine an. Als Folge verhängen die USA und europäische Staaten die weitläufigsten Sanktionen in langer Geschichte: Einfrieren russischer Vermögen in der EU, Blockade der Guthaben der russischen Notenbank bei anderen Notenbanken sowie weitgreifender Ausschluss russischer Banken von SWIFT.Nicht lang dauerte es und prominente Vertreter aus der Politik zogen Kryptowährungen in die Kritik. So sprach Hillary Clinton von „undichten Ventilen im Kryptomarkt, die es Russland ermöglichen könnten, dem vollen Gewicht der Sanktionen zu entgehen.“ Was ist dran an den Vorwürfen? Könnte Russland tatsächlich mittels des Kryptomarktes die Sanktionen umgehen?Lesen Sie den Gastbeitrag von Frank Schäffler für „Der Bank Blog“ hier: https://bit.ly/3Gx2j7P