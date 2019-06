Blockchain-Technologie: Deutschland droht den Anschluss zu verlieren

Die Blockchain-Technologie bietet ein großes Innovationspotential, zum Beispiel im Bereich der digitalen Währungen. In Deutschland fehlt bisher ein rechtlicher Rahmen für die sogenannte Kryptowelt, was die Entfaltung neuer Geschäftsmodelle und Innovationen behindert. Seit fast zwei Jahren arbeitet die Große Koalition an einer nationalen Blockchain-Strategie. Bisher wurden keine nennenswerten Ergebnisse erzielt. „Die Regierung verschläft die Entwicklung, die dann ohne uns stattfindet. Dabei suchen viele Investoren und Gründer gerade einen international anerkannten Finanzplatz für ihre Investitionen“, sagt FDP-Finanzexperte Frank Schäffler. „Bei der Blockchain hat Deutschland eine enorme Chance, international zu punkten. Diese Chance droht verspielt zu werden.“



Die WELT berichtet unter https://bit.ly/2JOf2bn