Blockchain-Standort Deutschland in Gefahr?

Mit dem Ziel, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, will die Bundesregierung eine Verordnung auf den Weg bringen, die die Auskunftspflicht für Transaktionen mit Kryptowährungen regeln soll. Der aktuelle Entwurf einer Kryptowertetransferverordnung sieht vor, dass alle Transaktionen mit Kryptowährungen in Deutschland nachvollziehbar werden. „Durch die Verordnung wird die Übermittlung von Informationen über Auftraggeber und Empfänger bei der Übertragung von Kryptowerten angeordnet“, heißt es in dem Entwurf, über den das Handelsblatt berichtet.



FDP-Finanzexperte Frank Schäffler sieht den Entwurf kritisch. "Das Gesetz soll eigentlich dazu führen, dass Kunden zukünftig nur noch von und an zuvor gelistete Wallets Transfers durchführen können. Die Regelung ist allerdings so unpraktikabel, dass Kunden ins Ausland oder in den unregulierten Markt ausweichen werden", so Schäffler. Das Gesetz produziere nur (Umgehungs-)Aufwand, werde aber keine neuen Erkenntnisse liefern oder mehr Sicherheit bringen. Es versuche etwas zu regulieren, was man nicht regulieren könne, ist der Bundestagsabgeordnete überzeugt. „Leitragende sind rechtsschaffende Unternehmen und Privatpersonen."