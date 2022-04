Ein Blick auf den Silbermarkt

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Bei der globalen Umstellung auf grüne Energie wird Silber sein Potenzial zeigen, besonders bei der Solarenergie.

Die Photovoltaik-Technologie ist seit dem Ende des 20. Jahrhundert auf dem Vormarsch und sie ist unabdingbar für die Energiewende. Silber ist dabei ein essenzieller Rohstoff. Länder entscheiden sich zusehends für Investitionen in kohlenstofffreie Energiequellen anstelle von fossilen Brennstoffen. Eine Gefahr, dass Silber preislich schwächeln könnte, sieht die Weltbank in geringeren Aktivitäten aus China. Der Silberverbrauch bei grünen Energien könnte dies aber mehr als wettmachen. Die Edelmetalle haben einen starken Start im Jahr 2022 hingelegt. Gold glänzt als sicherer Hafen und auch Silber ist bei Investoren beliebt.

Aktuell ist die Besorgnis der Anleger groß aufgrund der steigenden Covid-19-Infektionszahlen in China und die daraus resultierenden harten Lockdowns. Neben Shanghai ist nun auch Peking betroffen. Schiffsunterbrechungen werden sich auch auf Europa auswirken. Wieder sind Lieferketten von Halbleitern und Elektronik beeinträchtigt. Einige raten bereits jetzt zu Weihnachtseinkäufen, denn gegen Ende des Jahres könnte so manches Regal leer sein oder die Preise für bestimmte Waren exorbitant teuer. Weitsicht ist gefragt, nicht nur beim Einkauf, sondern auch bei Investments. Vorausdenken kann nicht schaden, im Gegenteil. Denn das Wirtschaftswachstum geht nach unten, während die Inflation nach oben tendiert. Preiserhöhungen in den verschiedensten Bereichen müssen nun hingenommen werden. Für Anleger könnte es jetzt höchste Zeit sein, sich bei Edelmetallen, im speziellen im Silberbereich zu positionieren, zum Beispiel mit MAG Silver oder Discovery Silver. MAG Silver produziert zusammen mit Fresnillo Gold und Silber auf dem Juanicipio-Projekt in Mexiko. In Ontario hat MAG Silver kürzlich das Goldprojekt Larder erworben. Discovery Silver besitzt in Chihuahua die aussichtsreiche Silberlagerstätte Cordero.

