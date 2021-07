Blick auf die Quartalsberichte der US-Banken

Die amerikanischen Bankhäuser blicken auf turbulente Corona-Monate zurück. Im Zuge der Krise wurden den großen Bankhäusern von der Fed unter anderem das Auszahlen hoher Dividenden oder das Zurückkaufen eigener Aktien untersagt. Doch bereits Ende Juni gab es gute Nachrichten für Aktionäre, denn die Institute zeigten sich im Banken-Stresstest allesamt robust. Damit dürfen die Kreditinstitute nun wieder frei über die Höhe von Dividenden und Aktienrückkaufprogrammen entscheiden.

In dieser Handelswoche war es nun soweit und die US-Banken, die traditionell die „Earnings Season“ in den USA eröffnen, legten Zahlen vor – und die konnten sich durchaus sehen lassen. Ganz zur Freude der Anleger hagelte es förmlich Dividendenerhöhungen:

So erhöhte JP Morgan seine Dividende um rund 11%. Die Bank of America gönnte ihren Anlegern eine Erhöhung von 17%. Der Konkurrent Goldman Sachs erhöhte die Ausschüttung um satte 60%. Und die Geldhäuser Morgan Stanley und Wells Fargo erhöhten ihre jährlichen Ausschüttungen sogar um stolze 100%.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass den Erhöhungen auch kräftige Kürzungen im Zuge der Corona-Krise vorausgingen. Lediglich eine der sechs großen US-Investment-Banken – die Citi-Group – beließ die Dividende unverändert auf dem Vorjahresniveau.

Für Anleger startete die Berichtssaison also schon mal vielversprechend – zumindest, wenn man Bank-Aktien im Depot hatte. Was die anderen Aktiengesellschaften zu bieten haben, werden indes die nächsten Wochen zeigen. Es bleibt jedenfalls spannend an der Wall Street.

