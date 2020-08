Ein Blick auf die Märkte – die wahre Herausforderung für die Fed

Mobeen Tahir, Associate Director, Research, WisdomTree

Die US-Notenbank (Fed) veröffentlichte am Mittwoch, den 19. August, detaillierte Protokolle ihrer Sitzungen vom 28. bis 29. Juli. Zwar gab es keine überraschenden Änderungen in der Geldpolitik, aber es scheint, dass die Regulierung der Markterwartungen zu einem ungeschriebenen, erworbenen Mandat der Fed geworden ist - zumal die geldpolitische Unterstützung zunehmend integraler Bestandteil des Wohlergehens der Anlagemärkte geworden ist.

Was die Fed sagte

Die Fed bekräftigte ihre Bereitschaft, alle notwendigen Instrumente zur Unterstützung der US-Wirtschaft einzusetzen. Die wichtigsten Beobachtungen der Fed lauten wie folgt:

Der US-Leitzins wird bei 0 bis 0,25 Prozent gehalten. Die wirtschaftlichen Bedingungen haben sich in den letzten Monaten verbessert, aber es bestehen nach wie vor erhebliche Schwierigkeiten. Der Verlauf des Virus ist noch ungewiss und birgt erhebliche Risiken für die Zukunft. Die Politik wird auf der Grundlage der Entwicklung der Arbeitsmarkt- und Inflationsbedingungen festgelegt Der Kreditfluss an Haushalte und Unternehmen wird im Großen und Ganzen im derzeitigen Tempo beibehalten

Abbildung 1: Gesamtvermögen der US-Notenbank

Quelle: Bloomberg. Stand der Daten: 20. August 2020. Die historische Performance ist kein Hinweis auf die zukünftige Performance, und jede Anlage kann an Wert verlieren.

Wie der Markt reagiert hat

Bemerkenswert ist, dass im Protokoll der Fed eine explizite Anleitung zu zusätzlichen unkonventionellen geldpolitischen Stimuli fehlt. Die Zentralbank hat sich auch nicht in den Bereich der "Zinskurvenkontrolle" begeben - ein Instrument, mit dem die Renditen von Staatsanleihen effektiv begrenzt werden könnten. Bei WisdomTree lautet unsere Einschätzung der Auswirkungen der Fed-Politik auf die Vermögensmärkte wie folgt:

Eine Fortsetzung der bestehenden geldpolitischen Anpassungsinstrumente zeigt eine zurückhaltende Haltung der Zentralbank. Angesichts der Ausweitung der Geldversorgung und des Wachstums der Fed-Bilanz in diesem Jahr (siehe Abbildung oben) gehen wir nicht davon aus, dass die Fed in dieser Phase zusätzliche unkonventionelle Instrumente zur Anpassung einsetzen wird. Die Reaktion des Marktes war bisher verhalten. Aktien gaben am Donnerstag, dem 20. August, leicht nach, aber es scheint unwahrscheinlich, dass die globalen Aktienmärkte die Ankündigung der Fed als kämpferisch empfinden. Die Renditen der Staatsanleihen sind nach wie vor niedrig, und der US-Dollar ist weiterhin schwach - beides Zeichen einer zurückhaltenden Zentralbankpolitik. Auch der US-Kongress und das Weiße Haus ringen derzeit über ein neues Konjunkturpaket. Eine solche Finanzspritze der Regierung wird eine wichtige Komponente für die künftige wirtschaftliche Erholung sein. Die US-Notenbank ist sich dessen bewusst und wartet möglicherweise zunächst ab, wie sich das Konjunkturpaket entwickelt, bevor sie - zu Recht - sinnvolle Korrekturen an ihrem derzeitigen politischen Kurs vornimmt.

Die wahre Herausforderung für die Fed

Die größte Herausforderung für die Fed in den kommenden Monaten (und Jahren) besteht darin, einen Fahrplan zu entwerfen, um die Schleusen der Liquidität zu schließen. Zum jetzigen Zeitpunkt mag dies als ein "erfreuliches Problem" empfunden werden. Aber angesichts der langen und variablen Zeitspannen zwischen der Umsetzung der Politik und den Auswirkungen auf die Wirtschaft sind dies Fragen, über die die US-Notenbank jetzt Überlegungen anstellen muss. Während ihre Aufgabe darin besteht, ein Höchstmaß an Beschäftigung zu fördern und Preisstabilität zu gewährleisten, sind die Märkte in hohem Maße von der Zentralbank abhängig geworden, da sie als treibende Karft fungiert. Angesichts des Rückgangs der Arbeitslosigkeit (derzeit 10,2 Prozent in den USA) und des Anstiegs der Inflation (der US Core Personal Consumption Expenditure Index liegt derzeit bei 0,9 Prozent), die sich dem angestrebten Zielwert von 2 Prozent nähert, wird die Zentralbank ihre Politik straffen müssen.

Das Hauptrisiko im obigen Szenario besteht darin, dass die Märkte unnötig verschreckt werden – wir erinnern uns an das "taper tantrum" von 2013, als Panik an den Märkten ausbrach, nachdem die Fed angekündigt hatte, ihr Programm zur quantitativen Lockerung zu unterbrechen. Der beste Weg für die Fed, ein solches Ergebnis zu vermeiden, besteht darin, die Markterwartungen mit einer sorgfältig artikulierten Prognose zu steuern. Wenn die Märkte - und nicht die Wirtschaft - die Geldpolitik diktieren, könnte die Fähigkeit der Fed, die Inflation zu kontrollieren, in den kommenden Jahren untergraben werden. Strategische Investoren, die sich gegen Inflation absichern, wie z.B. Gold und breit gefächerte Rohstoffe, wären in einem Szenario, in dem die US-Inflation über das von der Fed angestrebte Ziel von 2 Prozent hinausgehen könnte, gut positioniert.

