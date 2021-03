Blick auf die Märkte

einst verkündete der ehemalige Fed-Chef Ben Bernanke, man könne zur Stabilisierung der Wirtschaft auch Geld mit dem Hubschrauber abwerfen, was ihm nach der Finanzkrise zum Spitznahmen Helikopter-Ben verhalf. Vor der Präsidentschaftswahl in den USA verkündete der damalige Herausforderer Joe Biden, man werde die Wirtschaft mit einem weiteren Hilfspaket im Umfang von 1,9 Billionen US-Dollar stimulieren. Ein wesentlicher Grundpfeiler ist der Stimmy, ein Scheck der US-Regierung über 1400 US-Dollar dar.

Diesen erhält jeder US-Bürger, der weniger als 80000 US-Dollar pro Jahr verdient. Eine Umfrage der Deutschen Bank hat ergeben, dass ein Anteil von deutlich über 30 Prozent der US-Bürger diese Einmalzahlung nicht in den Konsum stecken, sondern vielmehr veranlagen möchte. Vor allem bei den US-Bürgern unter 30 Jahren ist die Bereitschaft zum Investieren erkennbar hoch. Es ist davon auszugehen, dass dieses Geld nicht unbedingt nur den Weg an den Aktienmarkt, sondern auch in Kryptowährungen finden wird.

Aber selbst bei den US-Dollar, welche den Weg an den Aktienmarkt finden, wird ein gewisser Teil in sehr spekulative Titel, wie zum Beispiel in eine AMC oder GameStopp Aktie investiert werden. In jedem Fall sollte die üppige Geldspritze der aktuellen Rally am Aktienmarkt einmal mehr unter die Arme greifen. Dabei ist derzeit besonders interessant, dass diese Schecks in den kommenden Tagen in den Briefkästen der US-Bürger landen werden und somit in Kürze zu einem weiteren Kaufimpuls führen könnten.

