Blick auf die Märkte

der DAX versucht seit Wochen immer wieder, einen nachhaltigen Ausbruch nach oben zu vollziehen. Zwar gelang ihm dabei der eine oder andere Ausbruch auf ein neues Hoch, eine Fortsetzung der unterbrochenen Aufwärtsbewegung blieb bisher allerdings aus. Mit Blick auf den üblichen saisonalen Verlauf überrascht dies allerdings nicht. Schließlich sind die Monate Januar und Februar in der Regel von einer trendlosen Zeit geprägt, die oftmals sogar bis in die erste Hälfte vom März anhält.

Ab dann gibt die Saisonalität eine sehr trendstarke Phase vor, die bis zunächst Ende April andauern sollte. Die Zurückhaltung der Anleger ist aktuell spürbar. So warten viele auf günstige Einstiegsgelegenheiten, wobei das aktuelle Niveau offenbar noch nicht als günstig betrachtet wird. So fällt es dem DAX trotz des Erreichen neuer Allzeithochs schwer, Trenddynamik und einen klaren Aufwärtstrend zu entwickeln. Andererseits ist man wegen der Corona-Folgen weiterhin vorsichtig.

Schließlich ist einerseits mit Firmenpleiten zu rechnen. Andererseits blickt man aber auch mit Sorge auf die Inflation, welcher durch die Hilfspakete der Politik und Notenbanken ein gutes Umfeld für einen Anstieg ermöglicht wurde. Zu dem hohen Maß an Liquidität kommt auch noch eine erhöhte Sparquote, die sich aus den Lockdowns ergibt. Werden all diese Gelder in den Konsum fließen, sorgt das Zusammenspiel von Angebot und erhöhter Nachfrage zueiner inflationären Struktur.

Die Zurückhaltung der Anleger ist daher aus diesem Blickwinkel gut nachvollziehbar. Dies könnte sich bei einem deulichen Fortschritt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie dann durchaus wieder ändern. Im Moment also besteht noch kein Druck zum Handeln. Vielmehr sollte sich die trendlose Zeit noch etwas hinziehen. Dabei könnte es sogar noch einmal zu einem kleinen Rücksetzer kommen, der sich dann aber im Hinblick auf einen starken April zum Einstieg anbieten würde.

