Blick auf die Märkte

die Quartalszahlensaison lenkt den Blick mehr und mehr auf die Einzeltitel und damit weg von konjunkturellen Indikatoren. Interessant ist, dass sich vor allem internetlastige Titel gut behaupten konnten, was aber andererseits nicht wirklich überraschend ist. So haben die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie dazu geführt, dass vieles über das Internet erledigt wurde. So ist es auch nicht verwunderlich, dass beispielsweise Amazon oder Alphabet in dieser Woche mit guten Zahlen glänzen können.

Allerdings sind einige Titel weit gelaufen, was sich kurzfristig belastend auswirken könnte. Dabei fallen vor allem die chinesischen Internet-Unternehmen auf. Deren Machtzuwachs ist der chinesischen Führung ein Dorn im Auge, so dass man versucht, dem Ganzen einen Dämpfer zu verpassen. Ein Rückgang bei Tencent, Baidu oder Alibaba sollte daher auch an den westlichen Aktienmärkten nicht spurlos vorüber gehen. Man darf also gespannt sein, ob kurzfristig negative Impulse von dieser Seite folgen.

Schließlich zeigt der DAX aus saisonaler Sicht erst wieder ab Mitte März nach oben. Bis dahin ist eher mit einer mehr oder weniger schwankungsfreudigen Seitwärtsphase zu rechnen. Jedoch würde sich bei einer kleinen Abschwächung auch wieder ein interessantes Niveau ergeben, um sich für einen Anstieg ab Mitte März zu positionieren, der dann durchaus bis Mitte Juli anhalten könnte.Da wir uns aktuell außerdem in einem US-Nachwahljahr befinden, ergeben sich ohnehin positive Vorgaben für den DAX.

