Blick auf die Märkte

am Mittwoch wurde der gewählte US-Präsident Joe Biden vereidigt. Bereits im Vorfeld gab es Hinweise, wie er sein Kabinett zusammensetzen möchte. Als Finanzministerin steht dabei die ehemalige Notenbankchefin Janet Yellen im Raum. In einem Interview mit dem Wall Street Journal äußerte sie sich unter anderem auch zur US-Währung. So war der US-Dollar in den vergangenen Wochen zurückgefallen, was zum Teil auch der Corona-Pandemie geschuldet ist.

Die Märkte hatten das 1,9 Billionen US-Dollar schwere Hilfspaket erwartet.

Entsprechend gering fiel die Reaktion aus. Allerdings wird durch das zur Verfügung gestellte Geld auch der US-Dollar in Mitleidenschaft gezogen. Sollte die Corona-Pandemie mit den zugelassenen Impfstoffen allmählich abklingen, dürfte auch der Druck auf den "Greenback" weniger werden. Insofern könnte der US-Dollar während ihrer Amtszeit durchaus wieder zur Stärke neigen. Der Sturm des Kapitols und damit des Sinnbilds der US-amerikanischen Demokratie hat rund um den Globus viele Menschen sprachlos gemacht.

Der noch amtierende Präsident Trump hatte in seiner Rede die Zuschauer aufgehetzt. Es gibt aber immer noch ausreichend Menschen, für die Trump der bessere Präsident wäre. Von den gewaltsamen Anhängern, die gegebenenfalls auch zur Waffe greifen, dürfte sich die Zahl in Grenzen halten. Dennoch besteht damit die Sorge, dass diese Extremisten die Präsidentschaft Joe Bidens stören oder gar verhindern möchten. Sollte dabei auch zur Waffe gegriffen werden, dürfte der Schock im Anschluss umso größer sein.

Die Anleger hielten sich vor dem Amtseid am vergangenen Mittwoch in den USA aktuell zurück. Wir gehen mittelfristig nach wie vor davon aus, dass die von den Notenbanken und der Politik zur Verfügung gestellte Liquidität zu weiteren Anstiegen führt. In dieser Woche ging es beim DAX um 0,6 Prozent nach oben. Auch die meisten anderen Indizes tendierten nach oben. Jedoch sollte man weiterhin die Absicherungsniveaus ganz genau im Blick haben, um nicht von einer Gegenbewegung überrascht zu werden.

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de