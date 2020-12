Blick auf die Märkte

die Angst vor einer neuen Variante des Coronavirus hat die Märkte zum Wochenauftakt in ihren Bann gezogen. So überschattete die Nachricht, dass eine Mutation das Virus ansteckender macht, sogar die Brexit-Verhandlungen und das weitere Konjunkturpaket in den USA. Es geht um gewaltig viel Geld. Zwar war durchaus erwartet worden, dass sich die Demokraten und Republikaner über ein weiteres Hilfspaket einigen werden, im Umfang von 900 Mrd. US-Dollar ist diese Corona-Hilfe aber offensichtlich nur scheinbar riesig.

Bereits jetzt wird darüber diskutiert, ob die Hilfen für die geplagte US-Wirtschaft nicht noch üppiger ausfallen müssten. Vor allem im Hinblick auf die neue Corona-Variante, die aktuell vor allem in Großbritannien wütet, ist es vorstellbar, dass der US-Kongress doch noch einmal nachlegen wird. Fällt die Jahresendrally nun doch aus? Während es in der vergangenen Woche noch positiv ausgesehen hatte, macht die neue Corona-Variante vielen Anlegern zunächst einen Strich durch die Rechnung.

Da die Virus-Mutation zwar deutlich ansteckender ist, allerdings im Vergleich keinesfalls schwerere Krankheitsverläufe nach sich zieht als die bisherige Variante, könnte man noch einmal mit einem blauen Auge davonkommen. Auch sollen die Impfstoffe gegen die neue Variante wirken. Sofern keine weiteren, negativen Nachrichten in den letzten Tagen des Jahres auftreten, könnte der Aktienmarkt aber durchaus noch einmal etwas anziehen. Immerhin wurden mit dem Rücksetzer zum Wochenauftakt keine wirklichen Verkaufssignale generiert.



