Blick auf die Märkte

saisonal hält sich der DAX bislang an die Vorgabe, die für das letzte Quartal des Jahres einen Anstieg vorsieht. Dabei ist der Dezember zudem der stärkste Börsenmonat. Sollte sich der Index auch weiterhin an dieser Kurve orientieren, ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann ein neues Allzeithoch erreicht wird. Immerhin gibt es auch von der funamentalen Seite Entwarnung. Nach und nach lösen sich die Unsicherheitsfaktoren auf. So hat der amtierende US-Präsident Trump einem Amtswechsel mittlerweile zugestimmt.

Allerdings könnte Trump in den letzten Tagen seiner Amtszeit immer noch weitere Maßnahmen ergreifen, die seinem Nachfolger Joe Biden zusätzlich Steine in den Weg legen konnten. Es bleibt aber abzuwarten, ob sich ein solches Vorgehen negativ auf die Aktienmärkte auswirken wird. Schließlich gehen diese nach den Fortschritten bei den Impfstoffen gegen das Corona-Virus auch von einem Abklingen dieses Unsicherheitsfaktors aus. Damit entfallen die Einflüsse, welche die Anleger zuletzt abgehalten haben.

Auf der anderen Seite ist bereits mit der Finanzkrise vor über zehn Jahren der Geldhahn geöffnet worden, welcher die Notierungen seitdem von Hoch zu Hoch treibt. Aktuell kommt weitere Liquidität hinzu, die durch Politik und Notenbanken zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt wurden. Zwar dürfte diese bei anlaufender Konjunkturentwicklung etwas zurückgefahren werden, dennoch dürfte sich das viele Geld vor allem im ersten Quartal bemerkbar machen.

Aus technischer Sicht steht der DAX aktuell vor dem Widerstandsbereich um rund 13500 Punkten. Sollte diese Region nachhaltig überwunden werden, dürfte ein neues Allzeithoch nur noch eine Frage der Zeit sein. Bis zum Beginn des zweiten Quartals könnte die dann eröffnete Rally dem DAX noch weitere Höchststände bescheren. Im Hinblick auf das aktuell gute Umfeld scheint ein weiterer Anstieg im DAX eine logische Konsequenz zu sein. Aussichtsreiche Long-Position einzugehen, könnte daher interessant sein.



Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de