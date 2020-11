Blick auf die Märkte

die Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Menschen liegen mittlerweile deutlich über den Höchstständen, die im März bzw. April erreicht wurden. Auch ist keine Verlangsamung der Ansteckungen erkennbar, so dass der Teil-Lockdown kommt. Dieser bringt aber einen erneuten, ordentlichen Dämpfer für die Wirtschaft mit sich und könnte auch zu einem deutlichen Verlust von Arbeitsplätzen führen.

Kein Wunder also, dass die Anleger an den Aktienmärkten geradezu panikartig verkaufen. Damit stellt sich die Frage, ob sich bereits ein Einstieg lohnt. Aus technischer Sicht hat der DAX mit dem Unterschreiten der Region um 12300 Punkte ein Trendwendesignal generiert, das zunächst auf eine weitere Abschwächung hindeutet. Dabei zeigt sich die Region um rund 11500 Punkten als temporäre Unterstützung.

Ein weiterer Kursrückgang sollte aber nicht überraschen. Dabei richtetsich der Blick auf die Region um etwa 10.800 Punkte und damit auf das Niveau, das vor der letzten US-Wahl einen markanten Widerstand darstellte. Nach dem Sieg Donald Trumps ging es an den Aktienmärkten steil nach oben, was besonders auf sein zuvor angekündigtes Steuersenkungsprogramm zurückzuführen war.

Diesmal ist der Ausblick nicht so gut. Schließlich möchte Trump einen Verlust juristisch anfechten und dürfte dem Land für weitere Wochen einen unsicheren Zustand bescheren. Genau das ist es aber, was die Börse nicht gerne hat und so würde eine knappe Niederlage Trumps wohl zu einem erneuten negativen Impuls führen. So sollten auch Notierungen um etwa 10.000 Punkten nicht ausgeschlossen werden.

Sollte es allerdings zu einem positiven Impuls kommen, könnte der Markt entsprechend deutlich nach oben schießen. Die Corona-Pandemie und die bevorstehende US-Wahl drücken aktuell auf die Notierungen. Ob mit einem klaren Wahlergebnis am kommenden Dienstag ein Unsicherheitsfaktor entfällt, kann aktuell nicht bestimmt werden. Daher bietet es sich weiterhin an, vorsichtig zu agieren.



Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de