Blick auf die Märkte

die Anleger bleiben mit der näher rückenden US-Präsidentschaftswahl zunehmend vorsichtig. So scheinen einige aus Gründen der Unsicherheit zunächst Gewinne mitzunehmen. Interessanterweise ist von dem noch zum Monatswechsel erkennbaren Optimismus nichts mehr übrig geblieben. Vielmehr fürchtet man eine Wahlniederlage des aktuellen Amtsinhabers Donald Trump, gegen die er sich dann juristisch zur Wehr setzt.

Dies würde der Wirtschaftsentwicklung des Landes weiteren Schaden zufügen. Daneben belastet die zweite Welle der Corona-Infektionen, die hierzulande die Höchststände vom März und April klar überschritten hat. Die Erwartungen für den konjunkturellen Schaden lassen die Anleger nicht in Freude ausbrechen. Allerdings rechnen die Wirtschaftsforscher nach wie vor mit strammen Erholungswerten im kommenden Jahr.

Würden die USA in Kürze ein Hilfspaket verabschieden, das die Schäden aus der Corona-Krise etwas abmindern soll, könnte dies am Markt einen positiven Effekt hinterlassen. Im Streit um die Austrittskriterien Großbritanniens aus der EU scheint der "No Deal" mittlerweile fast sicher. Dies ist aber zunehmend erwartet worden, so dass dieses Thema bis Ende des Jahres nur noch bedingt kursbelastend einwirken dürfte.

In jedem Fall werden mit Jahreswechsel Fakten geschaffen, die wieder ein Stück Unsicherheit nehmen. Käme es im US-Wahlkampf auch noch zu einem klaren Sieg für Herausforderer Joe Biden, dürfte dies an den Aktienmärkten ebenfalls positiv aufgenommen werden. Der Pessimismus ist auf dem Vormarsch und könnte in Kürze Kursniveaus offenbaren, die sich zum Einstieg anbieten. Noch ist es aber nicht soweit.



Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de