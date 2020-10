Blick auf die Märkte

man konnte den Schlagabtausch bei der ersten TV-Debatte der beiden Bewerber um das US-Präsidentenamt durchaus als heftig betrachten. Vor allem Biden überraschte durch ein ambitioniertes Auftreten, bei dem seine Aussagen auch immer wieder durch Fakten belegt wurden. Trump präsentierte sich in der für ihn üblichen, ruppigen Art, lobte er sich selbst und ordnete unliebsame Fakten als "Fake News" ein.

Zudem ist zu befürchten, dass Trump den Wahlausgang juristisch anfechten könnte, was den USA noch mehr Chaos bringen dürfte. Aus saisonaler Sicht sollte die Richtung ab Mitte Oktober wieder nach oben drehen. Allerdings ist dieses Jahr mit der Wahl des US-Präsidenten, dem Brexit und mit der Corona-Krise kein normales Jahr, so dass Abweichungen von der saisonalen Kurve nicht überraschen sollten.

Interessanterweise hat der Optimismus gegenüber der Vorwoche weiter zugenommen, was durchaus ein Zeichen dafür ist, dass ein Rücksetzer bevorstehen könnte. Impulse können durchaus von den genannten Belastungsfaktoren kommen. Immerhin müsste eine Einigung in der Ausgestaltung des Brexits in den frühen Oktobertagen erfolgen, da diese noch von den einzelnen EU-Staaten ratifiziert werden muss.

Da die Briten bei den Verhandlungen aber eher rückwärts als vorwärts gehen, scheint ein "No Deal" wahrscheinlicher zu werden. Bereits das könnte den Aktienkursen einen klaren Dämpfer verpassen. Charttechnisch würde sich ein weiteres Trendwendesignal mit einem Unterschreiten der Region von rund 12200 Punkten ergeben. Dann ist von einem Test des nächsten Supports um 11600 Zählern auszugehen.



Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de