Blick auf die Märkte

man darf gespannt sein, ob die Börsenweisheit "Sell in May ..." auch in diesem Jahr bestätigt wird. Schließlich wird damit ein Abschnitt der Schwäche prognostiziert, die erst im September enden soll. Eine Auswertung der vergangenen 40 Jahre offenbart, dass an diesem Leitsatz tatsächlich etwas dran ist. Vor allem zu beachten ist dabei im Moment allerdings der Zeitraum von August bis September!

So stellen diese beiden Monate die mit Abstand schlechteste Phase im Jahresverlauf dar. Zudem ist dieser Zeitabschnitt der einzige, der über den Vergleichszeitraum ein klares Minus hervorgebracht hat. Daneben zeigt sich bei der langfristigen Auswertung aber auch, dass der April nach dem Dezember der zweitstärkste Börsenmonat ist. Zumindest daran hat sich der DAX in diesem Jahr gehalten.

Es zeigen sich erste Warnsignale, die auf ein Ende der Rally hindeuten. Technisch wäre es aber sinnvoll, eine Bestätigung abzuwarten. Frühestens bei einem Rücksetzer unter das Tief von Anfang Mai bei rund 10400 Punkten würde sich ein klares Wendesignal ergeben. Fällt der Kurs dann auch erkennbar unter die Region von 10200 Punkten, würde die Korrekturbewegung weitere Dynamik aufbauen.

Aus zyklischer Sicht spricht die bisherige Dauer der Abschwächung für eine weitere Abwärtswelle. Fundamental sollte das zweite Quartal enttäuschen, so dass auch hier eine saisonale Abschwächung bis Ende September möglich ist. Alle Informationen zur weiteren Entwicklung an den Finanzmärkten finden Sie täglich auf www.boerse-daily.de und erhalten Sie als Abo mit unseren kostenfreien Newslettern.



