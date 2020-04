Blick auf die Märkte

Mit der geringeren Anzahl an Neuinfektionen durch das Coronavirus wird an den Aktienmärkten schon fast wieder eine heile Welt gefeiert. Die Kurse, die noch im März einen atemberaubenden Einbruch erlebten, ziehen mittlerweile wieder täglich an. Ist bereits die Chance verpasst, sich günstig am Aktienmarkt zu positionieren?

Wahrscheinlich nicht, denn aus unserer Sicht vernachlässigt der Markt aktuell die negativen Folgen auf die wirtschaftliche Entwicklung. So geht nicht nur der IWF davon aus, dass die größte Wirtschaftskrise seit 1929 folgen wird. Mit mehr Menschen, die nach einer Corona-Infektion als geheilt gelten, steigen die Aktienkurse.

Oft liest man in diesen Tagen, dass es die Gelegenheit wäre, sich günstig zu positionieren. Andererseits warnen erfahrene Börsenprofis vor einem heftigen Bärenmarkt. Aus unserer Sicht reagieren die Märkte aktuell sehr stark auf positive Signale, lassen aber negative Impulse teilweise sogar komplett unbeachtet.

Die Arbeitslosenzahlen in den USA steigen steil und dürften die konsumlastige US-Wirtschaft hart treffen. Natürlich wirken die Maßnahmen der Politik und der Notenbanken unterstützend, allerdings rechnen wir vor allem nach der Präsentation der Zahlen zum ersten Quartal wieder mit etwas mehr Ernüchterung.

Wie bereits erwähnt, betrachten wir die aktuelle Bewegung in den vergangenen Tagen vielmehr als eine technische Reaktion auf den vorausgegangenen Einbruch im DAX. Der Bereich zwischen 11000 und 11500 Punkten dürfte sich daher weiterhin als ein massiver Widerstand erweisen.



Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de