Blick auf Europa

Wie aus den Daten des Indexbetreibers Qontigo, einer Tochter der Deutschen Börse, hervorgeht, belief sich die Marktkapitalisierung (Börsenwert) des Index Ende Februar 2022 auf 3,8 Billionen Euro. Diese Summe verteilt sich auf die 50 größten Börsengesellschaften der Eurozone (Quelle: Qontigo, Factsheet vom 28. Februar 2022). Übrigens: In seiner klassischen Form wird der EURO STOXX 50® als Preis- (Price-) bzw. Kursindex berechnet. Das heißt, Dividendenzahlungen der Mitglieder werden bei der Indexberechnung nicht berücksichtigt.

Risikoneigung entscheidet

Bleibt die spannende Frage, wie sich der EURO STOXX 50® in der Vergangenheit geschlagen hat. Auch hier liefert der Indexbetreiber Qontigo aufschlussreiche Erkenntnisse. Demnach erzielte der Index auf Basis der vergangenen fünf Jahre eine durchschnittliche jährliche Performance von 19,1 Prozent. Das ist ein beachtliches Ergebnis. Allerdings beziehen sich diese Daten auf den Stichtag 28. Februar 2022. Die jüngsten Einbußen infolge des Krieges in der Ukraine sind darin also noch nicht berücksichtigt. Nun unterscheidet sich die jedoch die Risikobereitschaft von Person zu Person. Die einen mögen es etwas riskanter, die anderen wollen weniger gewagt investieren. Für letztere Gruppe haben wir zwei interessante Anlageneuheiten mit dem EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) als Basiswert im Angebot.

Kapitalschutz & Ertragschance

Beim ersten Produkt handelt es sich um ein Top-Zins-Garant-Zertifikat. Die Besonderheit bei dieser Anlage besteht darin, dass sie am Laufzeitende einen Kapitalschutz enthält. Das heißt, der Nennbetrag in Höhe von 1.000 Euro pro Zertifikat wird am Ende der Laufzeit im Juli 2027 in voller Höhe zurückgezahlt. Dazu besteht die Chance auf eine jährliche Ertragszahlung von 30 Euro pro Zertifikat. Voraussetzung dafür ist, dass der Index an den jeweils relevanten Beobachtungstagen auf Höhe oder oberhalb des Basispreises schließt. Der Basispreis entspricht 100 Prozent des Schlusskurses des EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) am anfänglichen Beobachtungstag. Oder vereinfacht ausgedrückt: Der Index muss an den relevanten Beobachtungstagen lediglich sein Ausgangsniveau halten, damit es zu der Ertragszahlung kommt. Bei insgesamt fünf jährlichen Beobachtungstagen besteht somit die Chance auf Ertragszahlungen im Gesamtwert von 150 Euro. An einer etwaigen positiven Wertentwicklung des EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) nimmt das Zertifikat nicht teil.

Flexibel bleiben

Bei der zweiten Anlage handelt es sich um ein HVB Flex Invest Zertifikat. Es richtet sich an Personen, die Rücksetzer für einen Einstieg nutzen wollen. Im Detail: Am anfänglichen Beobachtungstag werden der Schlusskurs (Referenzpreis) des EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) sowie das Investitionslevel (90 Prozent des Referenzpreises) festgestellt. Der Nennbetrag des Zertifikats in Höhe von 1.000 Euro ist ab dem Emissionstag zu 50 Prozent im EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) angelegt (= Investmentkomponente). Mit diesem Anteil nimmt die Anlegerin bzw. der Anleger zu 100 Prozent (Teilhabefaktor) an der Wertentwicklung des EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) teil. Die andere Hälfte des Nennbetrags wird zunächst als Barkomponente gehalten. Das ist keine schlechte Nachricht. Denn auf die Barkomponente gibt es eine stattliche Zinszahlung von 7,5 Prozent pro Jahr. So weit, so gut. Doch was passiert im weiteren Zeitverlauf? Das kommt darauf an. Denn während des Beobachtungszeitraums (20. Mai 2022 bis 17. April 2026) werden täglich die jeweiligen Schlusskurse des EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) betrachtet. Berührt oder unterschreitet sein Kurs das Investitionslevel in Höhe von 90 Prozent des Referenzpreises, wird ab diesem Zeitpunkt auch die Barkomponente in den Index investiert. Ab dann sind also 100 Prozent des Nennbetrags in der Investmentkomponente investiert und nehmen zu 100 Prozent an der Indexentwicklung teil. Sollte das Investitionslevel nicht berührt oder unterschritten werden, bleibt die Barkomponente bestehen. Sie wird dann weiterhin mit 7,5 Prozent pro Jahr verzinst. Am Laufzeitende im Mai 2026 wird das Zertifikat dann wie folgt zurückgezahlt: Eine etwaig verbliebene Barkomponente wird ausgezahlt. Und was geschieht mit der Investmentkomponente? Hier erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung von Fondsanteilen des Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR – EUR (D). ETFs bzw. Exchange Traded Funds sind börsengehandelte Fonds, die an der Entwicklung des Referenzindex nahezu eins zu eins teilnehmen. Will heißen: Der Anleger bleibt per ETF weiterhin im EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) investiert und kann selbst entscheiden, ob er diese Position weiterhin halten oder verkaufen möchte.

Zu beachten: Bei den genannten Produkten handelt es sich um Schuldverschreibungen des Emittenten. Bei Insolvenz, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

HVB Flex Invest Zertifikat 04/2026 Basiswert EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) ISIN/WKN DE000HVB6JD5/HVB6JD Nennbetrag EUR 1.000,- Anfängl. Investmentkomponent EUR 500,- Investitionslevel 90 %* Teilhabefaktor 100 %** Zinszahlung 7,5 % p.a. *** Rückzahlungstermin 24.04.2026 Emissionspreis EUR 1.017,50**** Emittent UniCredit Bank AG Zeichnungsfrist bis 19. Mai 2022 (14 Uhr)***** * vom Referenzpreis (Schlusskurs) am anfänglichen Beobachtungstag

** Teilhabe der Investmentkomponente an der Wertentwicklung des Basiswerts

*** für den Betrag, der als Barkomponente gehalten wird

**** inklusive Ausgabeaufschlag

***** vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung ; Funktionsweise des Produkts; Stand: 8.4.2022

Weitere Informationen zum Produkt unter: DE000HVB6JD5/HVB6JD

Top Zins Garant Zertifikat 07/2027 der UniCredit S.p.A. Basiswert EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) ISIN/WKN IT0005482101/A2FH3V Nennbetrag EUR 1.000,- Mindestrückzahlung EUR 1.000,-* Ertragszahlung EUR 30,-** Basispreis 100 %** Emissionspreis EUR 1.025,-**** Emittent UniCredit S.p.A. Zeichnungsfrist bis 19.05.2022 (14 Uhr)***** * am Laufzeitende

** pro Zertifikat; Voraussetzung: Basiswert schließt am jeweiligen Beobachtungstag auf Höhe des oder über dem Basispreis

*** vom Referenzpreis (Schlusskurs) am anfänglichen Beobachtungstag

**** inklusive Ausgabeaufschlag

***** vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung

Funktionsweise des Produkts

Weitere Informationen zum Produkt unter: onemarkets.de/A2FH3V

Stand: 08.04.2022

