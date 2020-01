Blei vor schwierigem Jahr – Unternehmen müssen umdenken

Der Preis für Blei hat 2019 eine volatile Entwicklung gezeigt. Von stetigen Anstiegen bis hin zu dramatischen Einbrüchen war alles dabei. Experten wie Farid Ahmed, Analyst des Researchhauses Wood Mackenzie, glauben auch weiterhin daran, dass der Trend bei Blei leicht nach unten geht. Das Industriemetall habe sich über Jahre in einem Angebotsdefizit befunden, das inzwischen ausgeglichen sei. Der nun folgende Angebotsüberhang mache Marktpreisanpassungen notwendig. Das Abwärtspotenzial sei allerdings begrenzt. Für 2020 sieht Ahmed das Metall um die Marke von 2.000 Dollar schwanken, in den Jahren darauf um den Bereich um 1.900 Dollar. Zuletzt hätten vor allem Sorgen um den Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie Rezessionsängste den Preis des Metalls belastet. Würde die Weltwirtschaft wieder in die Spur finden, könnte dies auch kurzfristiges Potenzial entfachen.

Blei: Ist das Schlimmste bereits überstanden?

Analysten wie Ahmed betonen darüber hinaus, dass sinkende Preise Verarbeitungskapazitäten rund um Blei schwinden lassen könnten. Auch würden beispielsweise in China die Umweltbestimmungen zunehmend verschärft, was sich ebenfalls auf den Bleimarkt auswirken könnte. Unternehmen im Blei-Sektor agieren dennoch in einem herausfordernden Umfeld. Nach den Kursverlusten der vergangenen Monate könnte ein Teil der negativen Entwicklung aber bereits eingepreist sein und sogar Raum für positive Überraschungen entstehen.

Silber als attraktiver Beifang

Unternehmen, die auf Blei setzen, sind dennoch gut beraten, sich vielfältig aufzustellen. Die australische Rohstoffgesellschaft Galena Mining (ASX:G1A; Frankfurt: GM6) entwickelt aktuell eine Blei-Silber-Mine im Westen Australiens. Das Projekt soll 2021 in Produktion geführt werden. Über eine Produktionsdauer von sechzehn Jahren soll Blei zu weltweit sehr konkurrenzfähigen Kosten gefördert werden. Dank einer bereits erstellten bankfähigen Machbarkeitsstudie befindet sich Galena aktuell auf Investorensuche. Da das Unternehmen neben Blei auch Silber fördern will, könnte das Abra-Projekt für Investoren besonders interessant sein. Der Grund: Edelmetalle befinden sich seit einiger Zeit in solidem Fahrwasser und das Gold-Silber-Verhältnis zeigt zudem eine relative Unterbewertung von Silber an. Das Gold-Silber-Verhältnis notiert aktuell mit rund 85 im Bereich mehrjähriger Hochs. Zum Vergleich: Während der Staatsschuldenkrise 2011 lag der Wert bei rund 35. Das Verhältnis zeigt an, wie viele Unzen Silber für eine Unze Gold gekauft werden können.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.