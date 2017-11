Blei: Nächste Etappe steht an

Der Bleipreis befindet sich seit Mitte letzten Jahres in einer ansteigenden Tendenz. Dadurch erreichten die Notierungen bei 2585 US-Dollar Mitte Oktober den höchsten Stand seit mehr als sechs Jahren. Zuletzt konsolidierte der Preis und zeigte nun an, dass es mit ihm weiter nach oben gehen könnte.

Seit Juni letzten Jahres befindet sich der Bleipreis in einer ansteigenden Tendenz, die aktuell mit einem Aufwärtstrend zwischen 2375 und 2675 US-Dollar beschrieben werden kann. Dabei erreichten die Notierungen Mitte Oktober mit 2585 US-Dollar den höchsten Stand seit Juli 2011. Mit dem Anstieg auf das besagte Hoch kam der Bleipreis an der Oberseite seines Trendkanals an und konsolidierte anschließend diesen Anstieg, wobei sich an den vorherigen Hochs zwischen 2410 und 2465 US-Dollar eine Supportzone ergab, welche die Notierungen stützte. Von dort aus stieg der Bleipreis in den letzten Tagen wieder an und verließ diesen Bereich nach oben, wodurch sich auf weitere Sicht eine Fortsetzung der Tendenz ergeben könnte. Mit dem aktuellen Schwung könnte er das Hoch von März 2011 bei 2730 US-Dollar, das den höchsten Stand der letzten neun Jahre darstellt, übertreffen und bereits auf kurze Sicht zur Oberseite der Trendbewegung um 2800 US-Dollar tendieren.

Blei (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2585 / 2730 Unterstützungen: 2465 / 2441 / 2413

Mit einem Mini Future Long (WKN SC4AQZ) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Bleipreis ausgehen, mit einem Hebel von 5,4 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 14,0 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unterhalb der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 2390 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 3,12 Euro. Nach oben könnte sich bei einem steigenden Bleipreis ein Ziel um 2800 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 3,1 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: SC4AQZ

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 3,77 - 3,89 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 2.023,92 US-Dollar

Basiswert: Blei Future 12/17 KO-Schwelle: 2.125,11 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 2502 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 6,63 Euro Hebel: 5,4

Kurschance: + 70 Prozent Order über Börse Stuttgart



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich der Basispreis und die Barriere bei einem Future als Basiswert beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.