Black Tusk bereitet Bohrungen für Mitte Januar 2021 vor

Pünktlich am 15. Januar kommenden Jahres will Black Tusk Resources Inc. (CSE: TUSK; FRA: 0NB) mit Diamantbohrungen auf seinem Goldgrundstück McKenzie East nördlich von Val d'Or, Quebec beginnen.



Daher arbeitet das Unternehmen schon jetzt an der Räumung der Zugangswege. Das geologische Team des Unternehmens hat fünf vorrangige Zielzonen für erste Bohrtests identifiziert. Für die Bohrziele mit hoher Priorität müssen etwa 1,5 Kilometer Zugangsweg angelegt werden.





Black Tusk hat die Genehmigung erhalten, von bis zu 23 Bohrflächen auf dem Grundstück aus zu bohren, was die Flexibilität bietet, die Bohrungen im Falle erfolgreicher Ergebnisse fortzusetzen. Das Unternehmen hat mit Forage Val d'Or einen Vertrag über 3.000 Meter Bohrungen unterzeichnet, von denen mindestens 2.500 Meter auf dem Projekt McKenzie East gebohrt werden sollen. Die restlichen Bohrmeter sind für die Erprobung des Grundstücks Lorrain vorgesehen, das sich im Westen von Quebec in der Nähe von Lorrainville befindet. Der Beginn der Bohrungen ist wie erwähnt für den 15. Januar 2021 vorgesehen.