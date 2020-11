Black Friday - Der Kampf um den Konsumentendollar beginnt

Sehr geehrte Damen und Herren,

„der historische Marktverlauf legt nahe, dass sich die Stimmung der Anleger in den kommenden Wochen bessern sollte“, prognostiziert Tea Muratovic, Gründerin der Investmentboutique Seasonax Capital. Viele Einzelhändler sehen den Schwarzen Freitag als entscheidend für das Abschneiden ihres Geschäfts im Gesamtjahr. Die Verkaufszahlen, die in diesem Zeitraum erzielt werden, geben den Ton für den gesamten Einzelhandel an. Seit 2005 ist der Schwarze Freitag laut diverser Berichte der größte Einkaufstag des Jahres in den Vereinigten Staaten.

„Aus statistischer Sicht gibt es im erwähnten Zeitraum im S&P 500 Index einen deutlich erkennbaren Sprung nach oben. Ich habe die starke saisonale Phase zwischen 20. November und 6. Dezember - berechnet über 15 Jahre - in dem Chart hervorgehoben. In diesem Zeitraum von lediglich 11 Handelstagen ist der S&P 500 Index im Schnitt um 2,86 Prozent gestiegen. Das entspricht einem sehr großen annualisierten Gewinn von 89,89%!”

“Während einige traditionelle Geschäfte wie Target und Walmart mit der Umstellung auf das Online-Geschäft erfolgreich waren, hinken viele andere noch hinterher. Zu den anderen Giganten, die stark vom Wachstum des Online-Geschäfts profitieren, gehören u.a. bekannte Namen wie Amazon und Shopify. Ein weiterer Einzelhandelswert, der gemäß unseres saisonalen Filters positiv auffällt, ist Lululemon Athletica Inc.”

Details der Analyse von Tea Muratovic, Gründerin von Seasonax Capital, entnehmen Sie bitte den beigefügten Seasonal Insights.

Tea Muratovic

Founder, Managing Director Seasonax Capital



Seasonax Capital ist eine Investment-Boutique mit Fokus auf Saisonalität, die 2018 von Dimitri Speck, Tea Muratovic und Christoph Zenk gegründet wurde. Seasonax Capital nutzt statistisch belegte saisonale Muster an den Finanzmärkten, um Portfolios mit überdurchschnittlicher Rendite für institutionelle Anleger sowie vermögende Privatkunden zu entwickeln. Die Firmengründer verfügen über langjährige Erfahrung im Bereich der quantitativen Analyse sowie der Entwicklung darauf basierender Handelssysteme.Tea Muratovic, Geschäftsführerin und Portfoliomanagerin von Seasonax Capital GmbH, ist seit vielen Jahren im Finanzwesen tätig. So war sie unter anderem bei der Raiffeisen Bank International in Wien für Kapitalmarktprodukte zuständig und für Intesa Sanpaolo in London im Bereich Corporate Risk Solutions tätig. Zuletzt war sie Associate Director für die VTB Bank. Als Gründerin von Seasonax Capital erhielt sie 2019 den Österreichischen Frauen-Investorenpreis. Sie setzt sich als Mentorin junger Menschen ein und steht für Vielfalt im Bankwesen.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.