Black Friday 2021: Diese Produkte sind die Tops und Flops!

Berlin – Im Jahr 2006 hat Apple den Black-Friday-Trend zum ersten Mal in Deutschland eingeführt. Seit 2013 findet er auch bei anderen deutschen Anbietern im großen Rahmen Anklang, sodass Verbraucher:innen sich jährlich im November auf attraktive Angebote freuen können.

Die Vergleich.org-Redaktion hat ausgewertet, welche Produkte während der Black Week auf dem eigenen Portal am gefragtesten waren – und welche im internen Ranking am tiefsten gefallen sind.

Top Platz 1: Die Smartwatch!

Mit den kleinen Computern fürs Handgelenk können Sie nicht nur die Funktionen Ihres Handys steuern. “Auch als Fitness-Uhren lassen Sie sich einsetzen und messen u.a. Ihre Herzfrequenz, zählen Schritte und überwachen die Schlafqualität – ganz ähnlich wie ein Fitness-Tracker”, so ein Redakteur von Vergleich.org.

Vom Konzept her ist dabei für für Jeden was dabei, von multifunktional und groß bis hin zu minimalistischem Design und Funktionalität. Mit 78 gestiegenen Rängen während der Black Week schafft es die Smartwatch auf Platz eins der beliebtesten Produkte. Top Platz 2: Das Raclette!

Raclette ist nicht nur Tradition zu Weihnachten oder Silvester, auch an anderen Feiertagen zelebrieren Viele gerne das Zusammensein beim gemeinsamen Mahl. Dabei lassen sich individuelle und vielfältige Gerichte schnell, frisch und für jede Vorliebe zubereiten.

Tipp der Redaktion: “Wer noch mehr Abwechslung in der Zubereitung möchte, hat die Wahl zwischen traditionellen Raclette-Grills und Raclette-Öfen. Mit einer Antihaftbeschichtung geht der Abwasch hinterher wie von selbst”. Mit 67 gewonnenen Rängen landet das Raclette auf Platz 2. Top Platz 3: Die Siebträgermaschine!

Auf Platz 3 der Top-Produkte landet mit einer Steigerung von 65 Rängen die Siebträgermaschine. “Sie steht zwar für etwas mehr Handarbeit und Eigenleistung bei der Kaffeezubereitung, dafür hat man das geschmackliche Erlebnis selbst in der Hand”, erläutert ein Redakteur von Vergleich.org.

Sowohl die Menge des verwendeten Brühwassers als auch der zur Zubereitung des Espressos verwendete Druck und der Mahlgrad der Bohnen können mit dieser Maschine bestimmt werden. Bei einigen Modellen ist es auch möglich, Kaffeepads einzulegen. Top Platz 4 und 5!

Dicht gefolgt auf Platz 4 landet das Glätteisen. “Das Styling-Tool für den Bad-Hair-Day sorgt dabei nicht nur für glatte Haare, sondern kann mit etwas Geschick auch für lockige Frisuren eingesetzt werden”, verrät der Redakteur. Während der Black Week ist das praktische Tool um 64 Ränge gestiegen.

Auf Platz 5 liegt der Staubsauger ohne Beutel mit einem Rangzuwachs von 62. Die Modelle sind mit der sogenannten Zyklon-Technologie ausgestattet, durch die das Gerät ohne Staubsaugerbeutel auskommt. Das vermeidet Folgekosten und sorgt zudem für weniger Müll. Top Platz 6-10:

Platz 6: Das Tablet – um 61 Ränge gestiegen



Platz 7: Der 65-Zoll-Fernseher – um 53 Ränge gestiegen



Platz 8: Der Wischroboter – um 52 Ränge gestiegen



Platz 9: Das Fitness-Armband – um 49 Ränge gestiegen



Platz 10: Kinderkamera – um 45 Ränge gestiegen



Flop Platz 1: Spinning-Bike!

Spinning-Bikes sind praktische Fitnessgeräte für das eigene Zuhause, mit denen sich das Training auf einem Rennrad simulieren lässt. Von der Funktionalität unterscheiden sich die Indoor-Bikes auf dem Markt stark voneinander.

Während einige auf die Bereitstellung von Daten komplett verzichten, zeigen andere z.B. die Geschwindigkeit, den Puls, Kalorienverbrauch und die Trittfrequenz an. Obwohl Heimfitnessgeräte im Winter Hochsaison haben, fiel das Spinning-Bike in der Black Week um 109 Ränge. Flop Platz 2: Fahrradbeleuchtung!

Die Dunkelheit tritt dieser Tage schon früh ein, eine Fahrradbeleuchtung ist laut StVO Pflicht für Teilnehmer:innen am Straßenverkehr. Die Produktpalette variiert dabei vor allem hinsichtlich der maximalen Leuchtstärke und der Lichtdauer auf der stärksten Stufe.

Praktisch sind dieser Tage Beleuchtungen mit Einschaltautomatik, die die Leuchtstärke an äußere Lichtverhältnisse anpassen. Nichtsdestotrotz fielen Fahrradbeleuchtungen während des Black Fridays um 94 Ränge. Flop Platz 3: Stirnthermometer!

Temperaturerhöhungen können immense gesundheitliche Auswirkungen auf Ihren Körper haben und sind auch ein zentrales Symptom bei Erkrankungen wie der Grippe oder Corona. Mit einem Stirnthermometer können Sie aufkeimendes Fieber rechtzeitig diagnostizieren.

Mittels Infrarot-Technologie können Stirnthermometer zuverlässig und berührungslos binnen Sekunden Ihre Körpertemperatur ermitteln. Somit sind sie Bestandteil einer gut ausgestatteten Hausapotheke. Während Black Friday sind sie dennoch um 84 Ränge gefallen. Flop Platz 4 und 5!

Stirnlampen sind die idealen Begleiter, wenn Sie nach der Arbeit in diesen Tagen nicht auf Ihren täglichen sportlichen Ausgleich verzichten und dabei für andere Verkehrsteilnehmer:innen sichtbar sein wollen. Im Ranking fielen sie um 79 Plätze – Platz 4 der Flop-Produkte.

Ein Lattenrost ist nicht einfach nur eine Unterlage für Ihre Matratze, sondern hat auch je nach Anzahl ihrer Federleisten und Liegezonen einen erheblichen Einfluss auf Ihren Schlaf-Komfort. Während der Black Week fällt der Lattenrost um 64 Plätze im Ranking. Flop Platz 6-10:

Platz 6: Das Blutdruckmessgerät – um 61 Ränge gefallen



Platz 7: Die Bettdecke – um 58 Ränge gefallen



Platz 8: Das Rudergerät – um 54 Ränge gefallen



Platz 9: Der Heizstrahler – um 48 Ränge gefallen



Platz 10: Der Aktenvernichter – um 47 Ränge gefallen



Hintergrund

Vergleich.org ist ein unabhängiges Verbraucherportal und bietet seinen Leserinnen und Lesern eine umfassende Kaufberatung für Produkte sowie Dienstleistungen des täglichen Bedarfs. Kostenlose Ratgeber, Testberichte und Vergleichstabellen helfen Leser:innen, kleine und große Kaufentscheidungen richtig zu treffen.

Damit erreicht das Team aus erfahrenen Journalist:innen monatlich über 3.400.000 Konsumenten (Stand: Oktober 2021). Herausgeber von Vergleich.org ist die VGL Verlagsgesellschaft mit Sitz in Berlin.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.