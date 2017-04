Bitcoins und politische Börsen – die Woche im Rückblick

Der amerikanische Luftangriff auf einen syrischen Militärflughafen beschäftigte die Anleger am Freitag. Profiteure der Entwicklung sind die klassischen „sicheren Häfen“. Die Renditen von US-Staatsanleihen fallen, Gold und Silber ziehen deutlich an. Besonders den Goldpreis sollten Anleger im Blick behalten, mit 1265 Dollar kletterte die Feinunze auf den höchsten Stand seit November und lieferte ein starkes, charttechnisches Signal. Auch der Ölpreis zog spürbar an. Die Nähe Syriens zu wichtigen Pipelines lässt Sorgen um mögliche Angebotsengpässe aufkommen. Bei den Devisen zeigten sich die Währungen aus den Emerging Markets schwach, während der Yen zulegte.Bisher fallen die Reaktionen an den Finanzmärkten dennoch überschaubar aus. Der DAX hielt sich über der 12.200er-Marke. Investoren warten nun auf die Reaktionen aus Russland und China. Sollte sich das Verhältnis zu Moskau deutlich eintrüben, könnte dies die Aktienmärkte stärker unter Druck bringen.

Von Seiten der Wirtschaft sendete der US-Arbeitsmarkt am Freitag eher ein durchwachsenes Signal. Man vermeldete lediglich einen magereren Jobaufbau von 98.000 Stellen außerhalb des Landwirtschaftssektors.

Dazu der Kommentar der VP-Bank:

“Die US-Wirtschaft kann eben auch keine Wunder vollbringen. Möglicherweise steht uns ein leichter Konjunkturdämpfer bevor. Der US-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe ging bereits leicht zurück. Zwar steigenden die Löhne im Trend der vergangenen Monate an, doch gemessen an der Arbeitslosenquote, ist kein deutlicher Lohndruck ausmachbar. Für die US-Notenbank gilt: Weitere Zinserhöhungen werden kein Selbstläufer werden. Die übervorsichtige Notenbankchefin Yellen könnte erneut Muffensausen bekommen und weitere Zinserhöhungen vorerst zurückstellen. Die Inflationsraten sprechen aber nach wie vor für zwei weitere Zinserhöhungen – mehr ist aber wohl nicht drin.”

Euer Egmond

