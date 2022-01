Bitcoins für die Altersvorsorge? Experte verrät, warum diese Strategie scheitern könnte

In den letzten Jahren hat der Bitcoin an Popularität gewonnen. Eine Kryptowährung, die keine realen Gegenwerte besitzt und deren Zukunft ungewiss ausfällt. Anlageexperte David Tappe sieht darin keine gute Option für die Altersvorsorge.

"Wer sein Geld für das Alter anlegen will, sollte auf sichere, planbare und langfristige Investments abstellen", erklärt er. Drei Aspekte, die der Bitcoin seinen Anlegern gegenwärtig nicht bietet. Doch auf welche Alternativen kann für einen finanziell unbeschwerten Lebensabend zurückgegriffen werden?

Ungewisse Aussichten für die Rendite

Starke Schwankungen mögen auf den Beobachter interessant wirken. Für einen Anleger beinhalten sie jedoch immer auch das Risiko von fallenden Kursen. Dass der Markt der Kryptowährungen zur Ruhe kommt, ist dagegen nicht absehbar. Wie sich der Bitcoin langfristig entwickelt, lässt sich heute folglich nicht einschätzen. Eine sichere Altersvorsorge sollte indes immer auch über eine planbare Rendite verfügen. Sie muss erkennen lassen, wie sich das Investment des Anlegers entwickelt. Dieses Kriterium erfüllen die Bitcoins nicht.

Kein gutes Investment für Menschen ohne Disziplin

Die deutlichen Bewegungen im Markt der Kryptowährungen sind nicht selten auf die Emotionen der Anleger zurückzuführen. Diese kaufen und verkaufen die Werte häufig rein aus dem Gefühl heraus. Klar erkennbare Anlässe aus der Wirtschaft gibt es dafür nicht. Natürlich fällt es vielen Investoren schwer, sich von diesem Tempo nicht anstecken zu lassen. Personen, die ihre Altersvorsorge langfristig planen, könnten aber in die Gefahr geraten, ihre Bitcoins schon nach kurzer Zeit wieder zu verkaufen.

Es existiert keine Sicherheit

Wer sein Geld über viele Jahrzehnte hinweg anspart, muss immer auch auf die Sicherheit des Anlagemodells achten. Gerade in dem Punkt weist der Bitcoin gegenüber vielen anderen Investments aber eine zu geringe Perspektive auf. Denn heute lässt sich nicht abschätzen, ob sie irgendwann von den Staaten eingeschränkt oder durch alternative Währungen der Zukunft unter Druck gesetzt werden. Gerade die Altersvorsorge muss aber erkennen lassen, dass sich das eigene Guthaben sicher über die Jahre entwickelt.

Aktien und Fonds bieten mehr Perspektive

Auch wenn der Bitcoin in aller Munde ist: Die Börsen bieten andere und zumeist deutlich bessere Formen für die Geldanlage. Dabei sei an die vielen tausenden Aktien erinnert, die sich weltweit von den Unternehmen der Wirtschaft erwerben lassen. Anteilsscheine also, denen reale Werte gegenüberstehen. Sinnvoll erweisen sich zudem die Aktienfonds, bei denen das Risiko dank des breit aufgestellten Portfolios deutlich gesenkt wird. Alternativen zum Bitcoin lassen sich für die Altersvorsorge also in reicher Auswahl finden.

Über David Tappe:

David Tappe ist Finanzexperte und Gründer sowie Vorstand der TAPPE CONSULTING AG. Er unterstützt Menschen dabei, auf der privaten Ebene ein Vermögen für ihre Altersvorsorge aufzubauen. Für ihre Kunden und neue Interessenten sind sie die unabhängige Anlaufstelle, wenn es um professionelle Beratung zum Thema Geldanlagen geht. Weitere Informationen unter: www tappeconsulting de



____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.