Bitcoins Cybermonday: 10.000 Dollar in Sichtweite

Bitcoin scheint vorerst nicht aufzuhalten zu sein. Zu Beginn der Handelswoche verteuerte sich die digitale Währung auf der Plattform Coinbase bis auf 9777 Dollar, nachdem diese bereits in der Nacht zu Sonntag die Marke von 9.000 Dollar hinter sich lassen konnte. Treibender Faktor wie in den Wochen zuvor ist die Aussicht auf ein Öffnen der Schleusen für Großspekulanten via Bitcoin- Terminkontrakt durch die CME Group.Offenbar nahmen vor allem US- Amerikaner die freien Tage um Thanksgiving herum zum Anlass, sich an der Produktpalette von Cyberdevisen zu bedienen. „Black Friday“, welcher als Rabattschlacht für den Einzelhandel bekannt ist, wird zum Startschuss für eine Jagd auf den digitalen Taler Bitcoin. Viele private Anleger nutzten womöglich eine der letzten Gelegenheiten um sich rechtzeitig mit der digitalen Währung einzudecken, bevor die CME Group möglicherweise die Zulassung für einen Bitcoin- Future erhält.Nicht zu vergessen sind die zweit- und drittwertvollsten Währungen Ether und Bitcoin Cash, welche ebenfalls zu den großen Gewinnern der sprichwörtlichen „Cyberwoche“ stehen. Der heutige „Cybermonday“ könnte in die Geschichtsbücher von Bitcoin eingehen. Der Markt pocht auf das Erreichen der 10.000er- Marke und unterstreicht einmal mehr den aktuellen Risikoappetit auf Cyberdevisen. Jüngste Warnungen vor einem Investment in digitale Währungen scheinen zur aktuellen Stunde niemanden zu interessieren.