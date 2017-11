"Bitcoin wird wahrscheinlich eine Anlageklasse für sich"

„Bitcoin wird wahrscheinlich eine neue Anlageklasse für sich, ähnlich wie Gold oder Aktien, welche von Großspekulanten gehandelt werden kann und reguliert wird“, zitiert der englischsprachige Nachrichtendienst Reuters Leo Melamed (ehemalige Verwaltungsratsvorsitzende der CME Group).

In der vergangenen Woche kündigte die CME Group an, einen Bitcoin- Terminkontrakt bis zum Jahresende aufzusetzen und stieß damit nicht nur auf Gehör bei Privatanlegern. Ein Future würde die Türen für den institutionellen Anleger öffnen und vermutlich viele weitere Börsen auf den Plan rufen ein ähnliches Produkt zu platzieren. Auch die Option des Hedgings dürften viele Börsenbetreiber für sich nutzen und der CME Group somit eine Menge Geld in die Kassen spülen.

„Das ist ein sehr wichtiger Schritt in der Geschichte von Bitcoin. Wir werden Bitcoin nicht wild oder gar noch wilder machen, sondern zu einem regulären Instrument des Handels und mit Regeln zähmen“ so Melamed zu Reuters.

Sollte es der CME Group gelingen die Cyberwährung tatsächlich zu "zähmen", könnte dies ein großer Vertrauensschritt werden. Bitcoin gilt bis heute als Volatilitätsgarant und ist für viele Anleger immer noch abschreckend. Die Vorschusslorbeeren welche Bitcoin seit der Ankündigung erntet, müssen sich dennoch erst bewahrheiten. Die US- Regulierungshüter gelten nicht gerade als zimperlich in Bezug auf derartige Entscheidungen. Die Entscheidung über den Bitcoin- Future könnte sich als historische Wendemarke in der Geschichte von Cyberwährungen herausstellen. Bei einem "Go" der Regulierungshüter wäre die Aussicht auf einen indexbasierten Fonds (ETF) aus den USA und damit die Türe zum Mainstream sperrangelweit geöffnet.

Bitcoin setzt zu Mitte der Woche mit einem Status Quo von 7.400 US- Dollar erneut zur Erholung an und könnte bereits in den nächsten Tag auf die 8.000 US- Dollar Marke zusteuern. Das zu Mitte November erwartete Update "SegWit2x" dürfte dennoch für weitere Turbulenzen sorgen und Anleger bei Laune halten.