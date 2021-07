Bitcoin wieder stark

Bitcoin Long: 69 Prozent Chance!

Der Bitcoin-Kurs wurde nach einer ausgedehnten Konsolidierung in den letzten drei Monaten durch positive Nachrichten nach oben befördert. Die Restriktionen in China werden aktuell durch steigende Akzeptanz im Westen mehr als kompensiert.

Lange Zeit hat Elon Musk die Krypto-Anleger vor sich her getrieben. Kurze Zeit war es sogar möglich, einen Tesla mit Bitcoins zu erstehen. Das schlechte Umwelt-Image der führenden Krypto-Währung bewog Tesla zu einer Zurücknahme dieser Aktion. Das schlechte Umwelt-Image führte generell zu andauernden Kursverlusten seit dem Hoch am 14. April 2021, nachdem auch China immer stärkere Restriktionen und Verbote implementierte.

Zum Chart

Der Bitcoin-Hype trieb den Kurs bis auf das All-Time-High am 14.April 2021 bei 64.899 US-Dollar. Darauf folgte eine drei Monate andauernde Konsolidierungsphase, wo trotz heftiger Abverkäufe die Unterstützung rund um den Wert 30.000 US-Dollar nie nachhaltig unterschritten wurde. Am 20. Juli 2021 war die Bitcoin-Welt noch dunkelschwarz und viele Marktteilnehmer gingen von weiteren Kursverlusten und einem Unterschreiten der 30.000 US-Dollar Supportzone aus. Doch ein Gerücht über die Legitimation von Bitcoin in der Amazon Welt sorgte für eine Bärenfalle und der Kurs schnellte innerhalb von vier Tagen um knappe 38 Prozent von 30.000 auf 40.000 US-Dollar. Diese heftige Reaktion ist auch mit einem short squeeze zu erklären, in Folge dessen sich der Kursverlauf bis zum Widerstand bei 40.951 US-Dollar nach oben entwickelte. Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass der Kurs die 30.000 US-Dollar unterschreitet, sondern sich in der Range bis 46.268 US-Dollar weiterentwickeln wird.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 40491,06 // 46268,79 US-Dollar Unterstützungen: 35354,79 // 29782,21 US-Dollar

Fazit

Der Mini Future Long (WKN VQ9X3F) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 6,1 von einem steigenden Kurs des Bitcoin-Futures zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 2727 US-Dollar (7,2 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 33333 US-Dollar an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,49 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 42691 US-Dollar liegen (10,43 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: VQ9X3F

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 7,54 - 7,65 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 30396,37 US-Dollar

Basiswert: Bitcoin-Future KO-Schwelle: 34950,00 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 37746.92 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 10,43 Euro Hebel: 6,1

Kurschance: + 69 Prozent Quelle: Vontobel

