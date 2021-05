Bitcoin – wie geht’s nun weiter?

Was für ein Tag für Krypto-Fans. Der Bitcoin stürzt am Mittwoch ab. Die Panik war greifbar. Im Tief fällt der Bitcoin auf 30.000 Dollar. Mehr als 50 Prozent vom Rekord, darauf folgte dann die große Erholung auf 40.000 Dollar. Viele Anleger und Trader haben in dieser Bewegung wohl auch Geld verloren, weil Sie mit zu hohen Hebeln unterwegs waren. Unsere Prämisse ist seit jeher, beim Bitcoin zu geringen Hebeln oder “bitcoin pur” zu greifen. Wer mit hohen Hebeln agiert, sollte dies nur im kurzfristigen Trade tun, oder sich dem massiven Verlustrisiko bewusst sein. Der Bitcoin hat sich innerhalb weniger Tage halbiert. Dementsprechend ist ein Hebel 2 auch keine “moderate” Strategie, sondern ebenfalls schon spekulativ.

Wie geht’s nun weiter?

Wir rechnen in den kommenden Wochen mit einer breiten Seitwärtsbewegung mit Ausschlägen eher nach unten von 40.000 Dollar ausgehend. Wir gehen nicht davon aus, dass der Bitcoin diesen Crash einfach so abschüttelt. Unsere Strategie wird es daher sein, gezielt in Stärke zu verkaufen.

Auszug aus unserer ausführlichen Analyse am Montag im Börsendienst:

Wir rechnen weiterhin mit erhöhter Volatilität und gehen nicht davon aus, dass der Bitcoin „einfach so“ an seine Rekorde anknüpft. Kurzfristige Rallyes könnten zu Gewinnmitnahmen genutzt werden. Unsere Strategie wäre es daher weiterhin, mit Limits auf der Unterseite zu fischen. Wer sehr spekulativ unterwegs ist, kann in Rally’s auch eine Short-Position eröffnen. Ein Rückgang in die Zone um 30.000 Dollar würde eine Korrektur um 50 Prozent vom Rekord bedeuten. Das wäre in negativen Fall sicher möglich. Im Chart seht ihr die Korrekturen seit 2017.

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Trader können zum Bullmit Hebel 2 oder Bearmit Hebel 1,5 greifen. Der Bitcoin bleibt eine der spekulativsten Anlageklassen und Hebelprodukte sind damit noch spekulativer und einem hohen Verlustrisiko ausgesetzt. Bitte haltet den Hebel unbedingt gering!