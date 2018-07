Bitcoin verweilt vorerst unter 8.000-Dollar-Marke - SEC zeigt Zähne

Nach der Ablehnung des Winklevoss-ETF's durch die amerikanische Securities Exchange Commission (SEC), liegt der Bitcoin-Kurs mit 7.950 Dollar weiterhin unter der 8.000-Dollar-Marke. Der jüngsten Kursrally von bis zu über 34 Prozent innerhalb von weniger als zwei Wochen ist somit vorerst Wind aus den Segeln genommen worden. Der Optimismus um ein grünes Licht seitens der Behörden für den ersten Bitcoin-ETF auf amerikanischem Boden, hat sich somit eingetrübt. Der US-Aufseher hat einmal mehr Zähne gezeigt und lässt sich zu keiner Entscheidung hinreißen. Die Bedeutung und die potentiellen Folgeeffekte einer Bitcoin-ETF-Zulassung dürfte die SEC demnach auf dem Schirm haben. Sollte ein ETF in den USA eines Tages durchgewunken werden, könnte eine Zulassungswelle börsengehandelter Fonds erfolgen.

Der Krypto-Markt befinde sich nach der SEC "in den frühen Stadien ihrer Entwicklung". Eine Bitcoin-ETF-Zulassung in den USA ist m.E. nur eine Frage der Zeit.