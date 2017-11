Bitcoin verliert 750 US- Dollar in einer Stunde

Bei exakt 7.444 US- Dollar scheint die Treibjagd auf Nullen und Einsen vorerst zu stoppen. Die Aufsicht auf die Etablierung eines Bitcoin- Terminkontraktes bis zum Jahresende durch die CME Group gab am Dienstag den Startschuss für die Kletterpartie. Seitdem konnte der Kurs der Cyberdevise bis um 1.500 US- Dollar klettern. Doch diese Übertreibung scheint zur aktuellen Stunde vorerst beendet. Das Potential für größere Rücksetzer ist gigantisch. Dass die CME Group tatsächlich grünes Licht erhält, ist alles andere als sicher. Diese Tatsache scheint Anlegern trotz der aktuellen Vernebelung der Sinne kurzzeitig einzuleuchten.

Die psychologische Marke von 7.000 US- Dollar gilt es nun erneut zurückzuerobern um die Rally fortzusetzen.

Einführung von Bitcoin- Futures - und Optionen könnten Sprungbrett für Mainstream sein

Bereits am 24 Juli teilte die englischsprachige Nachrichtenagentur Reuters mit, dass die U.S. Commodity und Futures Commission einer in New York ansässigen Bitcoin- Optionsbörse „LegderX“ die erste Lizenz zur Abwicklung von Derivatekontrakten für digitale Währungen erteilte. Die CFTC betonte jedoch auch, dass diese Lizenz „keine ausdrückliche Bestätigung der Verwendung digitaler Währungen im Allgemeinen oder Bitcoin im Besonderen darstellt oder impliziert.“

Die Chance auf ein „Go“ der Regulierungsbehörden für einen Bitcoin- Future scheint dennoch nicht unwahrscheinlich. Doch um zu verstehen in wie weit sich die Chancen für die Zulassung eines indexbasierten Fonds (ETF) erhöhen würden, lohnt sich ein Blick in die Geschichtsbücher.

Nach dem Börsencrash von 1929 begann der US- Kongress darüber zu diskutieren, wie man solche Crash-Szenarien in Zukunft vermeiden könne. Im Jahr 1933 wurde somit die Securities and Exchange Commissiongegründet um folgende Mission zu erreichen: „Investoren schützen, faire, geordnete und effiziente Märkte pflegen und die Kapitalbildung zu erleichtern.“

Die CFTC wurde 41 Jahre später gegründet um den Futures- Markt unter Kontrolle zu halten. Vor allem Landwirte und Viehzüchter verlassen sich bis heute auf den Futures-Markt um sich vor Marktrisiken zu schützen. Futures- Kontrakte reichen heutzutage u.a. von der Sojabohne bis hin zum Kakao.

Ihre Mission:

„Zur Förderung offener, transparenter, wettbewerbsfähiger und finanzstarker Märkte will die Kommission die Nutzer und ihre Gelder, Verbraucher und die Öffentlichkeit vor Betrug, Manipulation und missbräuchlichen Praktiken im Zusammenhang mit Derivaten und anderen Produkten schützen.“

Die SEC als Spielverderber - bis heute

Der Bitcoinmarkt ist der amerikanischen Aufsichtsbehörde SEC bis heute sprichwörtlich zu unsicher. Die Gefahr, dass Investoren übertrieben handeln, sei (noch) zu groß. Betrug oder auch Marktmanipulationen können nicht ausgeschlossen werden.

Ein oder der Grund lässt sich finden, wenn man erneut einen Blick auf die sich unterscheidenden Missionen der Aufsichtsbehörden wirft. Während die SEC Investoren schützen möchte, strebt die CFTC einen „fairen“ Futures- Markt an.

In dem Ablehnungsbericht des Winklevoss- ETF’s argumentierte die SEC u.a.: “Wenn der Sportmarkt unreguliert ist, muss es bedeutende, regulierte Märkte im Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert geben, mit dem die Börse eine Art Überwachungsvereinbarung abschließen kann.“

Sobald sich der Bitcoin- Futures Markt tatsächlich auf die Beine stellen ließe, hätte die SEC somit eine Abdeckung um dem Bitcoin- ETF grünes Licht zu geben.

Die Schleusen für den Mainstream wären dann weit geöffnet.