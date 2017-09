Bitcoin – utopisches Ziel 5.000 Dollar?

Der Kurs des Bitcoin wird immer absurder, ungeachtet aller Warnungen beispielsweise der Bundesbank. Wir müssen und werden das Thema in der Finanzmarktrunde vertiefen – los geht es mittwochs um 18 Uhr –. Doch nicht nur der Bitcoin ist eine Flucht- und Alternativwährung, auch Gold und Silber sind es. Silber ist günstig zu haben, immer noch. Natürlich, die Industriekomponente spielt eine Rolle, doch aus unserer Sicht muss man ein paar Stücke Silber haben. Physisch oder via Call-Optionsschein, Call Basis 19 Dollar, Laufzeit Dec 2019 auf längere Sicht, via Knock-out-Bulloder dem passenden ETC (Lyxor)

Auch das wird Thema in unserer Runde sein, charttechnisch beleuchtet. Zurück zum Bitcoin:

Der Wert eines Bitcoins stieg am Dienstag Berechnungen laut der Nachrichtenagentur Bloomberg auf einen Rekordstand von mehr als 2871 US-Dollar, so meldet dpa. Händler verwiesen auf ein jüngst bekannt gegebenes Ende des Abhebungsstopps an drei großen chinesischen Bitcoin-Börsen. Im Februar hatten die Handelsplätze Abhebungen ausgesetzt, nachdem chinesische Behörden sich mit Blick auf Kapitalabflüsse aus dem Land sowie Geldwäsche besorgt geäußert hatten. (Lesen Sie hier unseren Grundsatzbeitrag zu Bitcoin).

Vor allem der stark wachsende Bitcoin-Handel in China gilt seit einiger Zeit als Kurstreiber. Ende 2016 kostete die seit 2009 im Umlauf befindliche Währung noch weniger als 1000 Dollar. Ende 2010 waren es 0,30 Dollar.

Einen Chart des Bitcoin finden Sie hier, wir ergänzen das Ganze mit Charts zu Gold, Euro-Dollar und dem DAX, eben das ganz große Bild.

DAX hat Platz bis 13.000 – Gold springt über den Abwärtstrend

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 06.06.2017:

