Bitcoin und Krypto - Ausblick 2018

Der Bitcoin hat es geschafft und auf das verrückte Jahr 2017 einen spannenden Abschluss gesetzt. Passend zu vielen Serien von Netflix und Co., die nicht ohne Cliffhanger auskommen. Denn nach dem Crash zu Weihnachten sind die Karten neu gemischt. Das Rekordhoch bei knapp 20.000 US-Dollar ist kurzfristig außer Reichweite. Viele Bitcoin-Anleger dürften darüber nachdenken Gewinne einzustreichen oder in andere Kryptos umzuschichten. Den Ripple, Litecoin oder IOTA rücken zunehmend in den Fokus. Wir werden uns auch im neuen Jahr auf Bitcoin-Krypto.de täglich Gedanken zu den Kryptos machen und lesenswerte Stücke zusammenstellen.

