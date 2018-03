Bitcoin und der Kapuzenpulli

Die Frankfurt School of Finance liegt von der Redaktion von Feingold Research zum Glück nur Luftlinie 2 km entfernt. Mit gut aufgepumpten Rennradreifen sind wir also in fünf bis zehn Minuten da, je nachdem, wie streng man die Ampelregelungen auslegt. Unser Ansprechpartner dort ist Philipp Sandner, dessen Lehrstuhl für die Blockchaintechnologie in Deutschland erste Wahl ist.Nicht nur die Journalistenrunden helfen auch unseren Lesern auf bitcoin-krypto.de , sondern auch Konferenzen bringen unterschiedliche Leute zusammen.Die jüngste Konferenz hatten wir Ihnen in der Finanzmarktrunde geschildert und auf n-tv.de auch erläutert, wie Pullis und Blockchain zusammenpassen. Unsere Kollegen der DW, die übrigens häufiger gute Sachen zu Bitcoin im Angebot hat, fasst die. Mit Fabian Vogelsteller haben wir in der Mittagspause fast 2 Stunden über verrückte Möglichkeiten bei Blockchain gesprochen. bitcoin-krypto.de soll in den nächsten Jahren Ihre führende Plattform für News und Analysen rund um Bitcoin bis Blockchain werden. Unterstützen Sie uns gerne und tragen Sie das Portal in Ihren Bekanntenkreis hinaus. Je mehr Bekanntheit, desto mehr Content, wie es neudeutsch so schlimm heißt. Seien Sie dabei;-)